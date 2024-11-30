Над Белгородской областью ночью сбили восемь беспилотников

Posted 30 ноября, 06:58
Published 30 ноября, 06:58
Modified 30 ноября, 07:01
Updated 30 ноября, 07:01
По информации ведомства, прошлой ночью над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, а три — над акваторией Чёрного моря.
Стоит отметить, что об опасности атаки БПЛА белгородцев предупредили 29 ноября около 22:30. Об отбое сообщили около 01:30.
Напомним, в посёлке Малиновка Белгородского района под удар FPV-дрона попал автомобиль. Ранения получили два человека. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу попутным транспортом. Местные врачи оказали им первую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу.