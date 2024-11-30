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Posted 30 ноября, 06:58

Published 30 ноября, 06:58

Modified 30 ноября, 07:01

Updated 30 ноября, 07:01

Над Белгородской областью ночью сбили восемь беспилотников

Над Белгородской областью ночью сбили восемь беспилотников

30 ноября 2024, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
ВСУ
Всего над территорией страны уничтожили 11 украинских БПЛА самолётного типа. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, прошлой ночью над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, а три — над акваторией Чёрного моря.

Стоит отметить, что об опасности атаки БПЛА белгородцев предупредили 29 ноября около 22:30. Об отбое сообщили около 01:30.

Напомним, в посёлке Малиновка Белгородского района под удар FPV-дрона попал автомобиль. Ранения получили два человека. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу попутным транспортом. Местные врачи оказали им первую помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Больница#Автомобиль#ВСУ#Ранения#Чёрное море#БПЛА#FPV-дрон
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