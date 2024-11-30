Над Белгородской областью ночью сбили восемь беспилотников

По информации ведомства, прошлой ночью над территорией России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 11 БПЛА самолётного типа ВСУ. Из них восемь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, а три — над акваторией Чёрного моря.