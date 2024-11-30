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Posted 30 ноября, 10:23

Published 30 ноября, 10:23

Modified 30 ноября, 10:25

Updated 30 ноября, 10:25

FPV-дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области

FPV-дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области

30 ноября 2024, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
ВСУ
Инцидент произошёл в Борисовском районе. Пострадали два человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

30 ноября FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района. Пострадали два человека.

У них баротравмы. Бригады скорой доставляют пострадавших в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.

Гладков добавил, что машину посекло осколками. Информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы работают на месте.

Напомним, накануне в посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон также атаковал автомобиль. Пострадали два человека.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Гладков#ВСУ#Инцидент#FPV-дрон
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