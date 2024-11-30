FPV-дрон ВСУ атаковал машину с людьми в Белгородской области

Posted 30 ноября, 10:23
Published 30 ноября, 10:23
Modified 30 ноября, 10:25
Updated 30 ноября, 10:25
30 ноября FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в селе Берёзовка Борисовского района. Пострадали два человека.
У них баротравмы. Бригады скорой доставляют пострадавших в горбольницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается.
Гладков добавил, что машину посекло осколками. Информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы работают на месте.
Напомним, накануне в посёлке Малиновка Белгородского района FPV-дрон также атаковал автомобиль. Пострадали два человека.