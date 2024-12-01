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Posted 1 декабря, 08:03

Published 1 декабря, 08:03

Modified 1 декабря, 08:05

Updated 1 декабря, 08:05

ВСУ обстреляли и атаковали дронами шесть районов Белгородской области

ВСУ обстреляли и атаковали дронами шесть районов Белгородской области

1 декабря 2024, 08:03
Сюжет
Обстрел
Пострадали три человека. Об их состоянии и других последствиях сообщил Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе в поселке Октябрьский, сёлах Красная Нива и Щетиновка были выпущены 40 снарядов в результате трёх обстрелов, а также четыре беспилотнике. Пострадали два частных жилых дома, строение на участке и автомобиль.

В районе борисовского села Берёзовка атаковали двумя беспилотниками. Из-за нападения одного из них на машину пострадали два человека. Медики исключили у них баротравму и отпустили домой. Также получили повреждения частный дом и транспортное средство.

В границах Валуйского округа село Долгое подверглось атакам двух БПЛА. Пострадали два частных дома и два автомобиля.

В Грайворонском округе Безымено и Сподарюшино атаковали три дрона-камикадзе. Обошлось без серьезных последствий.

В Краснояружском районе по Колотиловке и Поповке выпустили пять снарядов и два беспилотника. Люди не пострадали, повреждений не нанесено.

В Шебекинском округе Шебекино, Муром, Балки и Мухин обстреляли 11 снарядами за три обстрела, также было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата. В Шебекино пострадал мирный житель. Его доставили в областную больницу. На производственной территории повреждены складское здание и автомобиль.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Обстрел#Приграничье#СВО
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