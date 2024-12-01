ВСУ обстреляли и атаковали дронами шесть районов Белгородской области

В Шебекинском округе Шебекино, Муром, Балки и Мухин обстреляли 11 снарядами за три обстрела, также было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата. В Шебекино пострадал мирный житель. Его доставили в областную больницу. На производственной территории повреждены складское здание и автомобиль.