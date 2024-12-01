ВСУ обстреляли и атаковали дронами шесть районов Белгородской области

Posted 1 декабря, 08:03
Published 1 декабря, 08:03
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
В Белгородском районе в поселке Октябрьский, сёлах Красная Нива и Щетиновка были выпущены 40 снарядов в результате трёх обстрелов, а также четыре беспилотнике. Пострадали два частных жилых дома, строение на участке и автомобиль.
В районе борисовского села Берёзовка атаковали двумя беспилотниками. Из-за нападения одного из них на машину пострадали два человека. Медики исключили у них баротравму и отпустили домой. Также получили повреждения частный дом и транспортное средство.
В границах Валуйского округа село Долгое подверглось атакам двух БПЛА. Пострадали два частных дома и два автомобиля.
В Грайворонском округе Безымено и Сподарюшино атаковали три дрона-камикадзе. Обошлось без серьезных последствий.
В Краснояружском районе по Колотиловке и Поповке выпустили пять снарядов и два беспилотника. Люди не пострадали, повреждений не нанесено.
В Шебекинском округе Шебекино, Муром, Балки и Мухин обстреляли 11 снарядами за три обстрела, также было совершено нападение с использованием беспилотного летательного аппарата. В Шебекино пострадал мирный житель. Его доставили в областную больницу. На производственной территории повреждены складское здание и автомобиль.