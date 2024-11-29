Точных сроков нет, но рабочие есть: в Белгороде начали ремонт остановки «Конева»?

В Белгороде заметили рабочих на месте повреждённой от обстрела остановки

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В Белгороде не могут определиться со сроками ремонта обстрелянной остановки на улице Щорса: ранее говорилось, что работы закончат в январе, но теперь мэр утверждает, что справиться должны до конца года. В то же время белгородцы заметили у остановочного комплекса нескольких рабочих.