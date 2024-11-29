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Posted 29 ноября, 09:03

Published 29 ноября, 09:03

Modified 29 ноября, 09:03

Updated 29 ноября, 09:03

Повреждённая при обстреле остановка на Конева

Точных сроков нет, но рабочие есть: в Белгороде начали ремонт остановки «Конева»?

29 ноября 2024, 09:03
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Повреждённая при обстреле остановка на Конева

В Белгороде заметили рабочих на месте повреждённой от обстрела остановки

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Новости Белгорода
В Белгороде не могут определиться со сроками ремонта обстрелянной остановки на улице Щорса: ранее говорилось, что работы закончат в январе, но теперь мэр утверждает, что справиться должны до конца года. В то же время белгородцы заметили у остановочного комплекса нескольких рабочих.

Жителей Белгорода продолжает интересовать вопрос, когда на «Промедике» по улице Щорса отремонтируют остановку. Стеклянный навес пострадал при обстреле ВСУ ещё весной, и с тех пор администрация неоднократно переносила сроки восстановления.

«Так и не отремонтировали остановку, а точнее то, что от неё осталось. Хотя обещали с лета. Через несколько дней зима, а результата нет. Больше полугода стоит разбитая после обстрелов остановка „Конева“ по Щорса. Дождь, снег, вокруг ездят машины, люди на открытом пространстве!» — пожаловалась в Сети обеспокоенная жительница.

Сроки ремонта уже не раз переносили. Остановку сначала обещали восстановить до 20 июля, затем сдать объект хотели до 30 октября, а потом продлили сроки до середины декабря. Спустя время появилась закупка, в которой было обозначено, что срок восстановления — 10 января 2025 года.

Однако накануне, отвечая на вопрос обеспокоенной белгородки, мэр Валентин Демидов сообщил, что остановку восстановят до конца текущего года. Судя по всему, в это раз городская администрация настроена серьёзно: очевидцы сегодня заметили рабочих на повреждённой остановке.

Рабочие на остановке «Конева»Рабочие на остановке «Конева»
Рабочие на остановке «Конева». Фото: Telegram-канал «Б-ский таксист»
В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева
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