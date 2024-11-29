Точных сроков нет, но рабочие есть: в Белгороде начали ремонт остановки «Конева»?

Posted 29 ноября, 09:03
Published 29 ноября, 09:03
Modified 29 ноября, 09:03
Updated 29 ноября, 09:03
Жителей Белгорода продолжает интересовать вопрос, когда на «Промедике» по улице Щорса отремонтируют остановку. Стеклянный навес пострадал при обстреле ВСУ ещё весной, и с тех пор администрация неоднократно переносила сроки восстановления.
«Так и не отремонтировали остановку, а точнее то, что от неё осталось. Хотя обещали с лета. Через несколько дней зима, а результата нет. Больше полугода стоит разбитая после обстрелов остановка „Конева“ по Щорса. Дождь, снег, вокруг ездят машины, люди на открытом пространстве!» — пожаловалась в Сети обеспокоенная жительница.
Сроки ремонта уже не раз переносили. Остановку сначала обещали восстановить до 20 июля, затем сдать объект хотели до 30 октября, а потом продлили сроки до середины декабря. Спустя время появилась закупка, в которой было обозначено, что срок восстановления — 10 января 2025 года.
Однако накануне, отвечая на вопрос обеспокоенной белгородки, мэр Валентин Демидов сообщил, что остановку восстановят до конца текущего года. Судя по всему, в это раз городская администрация настроена серьёзно: очевидцы сегодня заметили рабочих на повреждённой остановке.