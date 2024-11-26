Белгородку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за сорванного на остановке плаката

Posted 26 ноября, 10:49
Published 26 ноября, 10:49
Modified 26 ноября, 10:49
Updated 26 ноября, 10:49
Установлено, что 1 октября на остановке в Губкинском горокруге жительница Белгорода «публично сорвала» баннер, на котором была размещена информация о призыве на службу в Вооружённых силах Российской Федерации.
Её действия квалифицировали как публичные и направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в связи с чем завели административное дело (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
Суд признал белгородку виновной, смягчающих или отягчающих обстоятельств не обнаружено. Женщину обязали уплатить 30 тысяч рублей штрафа. Постановление ещё не вступило в силу, его можно обжаловать.