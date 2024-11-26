Белгородку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за сорванного на остановке плаката

Белгородка сорвала баннер с призывом на контрактную службу и попала под суд

Сюжет Штраф

В Губкинском округе жительницу Белгорода крупно оштрафовали за то, что она сорвала баннер с призывом идти служить по контракту в ВС РФ. Ей вменили статью за дискредитацию армии, сообщили в Губкинском городском суде.