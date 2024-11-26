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Posted 26 ноября, 10:49

Published 26 ноября, 10:49

Modified 26 ноября, 10:49

Updated 26 ноября, 10:49

Белгородка на одной из остановок сорвала плакат с призывом идти на службу

Белгородку оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за сорванного на остановке плаката

26 ноября 2024, 10:49
Фото: 1MI. Белгородка на одной из остановок сорвала плакат с призывом идти на службу

Белгородка сорвала баннер с призывом на контрактную службу и попала под суд

Сюжет
Штраф
В Губкинском округе жительницу Белгорода крупно оштрафовали за то, что она сорвала баннер с призывом идти служить по контракту в ВС РФ. Ей вменили статью за дискредитацию армии, сообщили в Губкинском городском суде.

Установлено, что 1 октября на остановке в Губкинском горокруге жительница Белгорода «публично сорвала» баннер, на котором была размещена информация о призыве на службу в Вооружённых силах Российской Федерации.

Её действия квалифицировали как публичные и направленные на дискредитацию использования ВС РФ, в связи с чем завели административное дело (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Суд признал белгородку виновной, смягчающих или отягчающих обстоятельств не обнаружено. Женщину обязали уплатить 30 тысяч рублей штрафа. Постановление ещё не вступило в силу, его можно обжаловать.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Суд#Белгород#Губкинский горокруг#Вооружённые силы#Дискредитация армии#Контрактная служба
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