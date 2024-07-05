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Дело по дискредитации пересмотрели: ветеринара из Старого Оскола признали невиновной

Дело по дискредитации пересмотрели: ветеринара из Старого Оскола признали невиновной

5 июля 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
На блогера-ветеринара обратила внимание Екатерина Мизулина за высказывания в поддержку президента Украины. Дело девушки пересмотрели после апелляции, которая отменила решение. Теперь в Старооскольском городском суде не нашли состава преступления и признали женщину невиновной.
Сюжет
Штраф

Старооскольский городской суд повторно рассмотрел дело по административной статье 20.3.3 «Дискредитация армии РФ» ветеринара из Старого Оскола Анфисы Головных. Девушка публиковала в блоге видео с поддержкой Владимира Зеленского, на видео наткнулась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В феврале 2024 года в Старооскольский городской суд поступило дело о ветеринаре-блогере Анфисе Головных. По данным следствия, она совершала публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Адвокат Головных подал апелляцию в областной суд Белгородской области. Суд решение отменил из-за того, что ветеринар не была надлежащим образом удовлетворена о судебном заседании, и вернул его обратно в Старооскольский суд.

В апреле 2024 года суд рассмотрел дело ещё раз и вынес решение о невиновности женщины в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

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