Дело по дискредитации пересмотрели: ветеринара из Старого Оскола признали невиновной

В феврале 2024 года в Старооскольский городской суд поступило дело о ветеринаре-блогере Анфисе Головных. По данным следствия, она совершала публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.