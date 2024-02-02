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Арест волонтёра и история с дискредитацией: чем запомнится белгородцам 2 февраля

Арест волонтёра и история с дискредитацией: чем запомнится белгородцам 2 февраля

2 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Белгороде арестовали волонтёра, материалы дела о дискредитации ВС РФ старооскольским ветеринаром передали в суд, а Владимиру Зотову разрешили выезжать за пределы России. О главных новостях уходящей пятницы — в обзоре.

Арест волонтёра

Белгородского волонтёра, которая ранее оказывала помощь украинским беженцам, арестовали на два месяца. Девушка проведёт в СИЗО два месяца — до 31 марта.

Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская) подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). В пресс-службе УФСБ пояснили, что волонтёр, пока была на территории зарубежного государства, публиковала в интернете «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ».

О задержании волонтёра стало известно 1 февраля. Девушку, как сообщалось, задержали в поезде.

По данным СМИ, девушка ранее помогала украинским беженцам. В частности, она оказывала им помощь в возвращении в страну через КПП «Колотиловка».

Волонтёра в Белгороде арестовали на два месяца по подозрению в призывах против РФ
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Дискредитация ВС РФ ветеринаром

Накануне стало известно о ветеринаре из Старого Оскола, которая выкладывала в соцсетях ролики, дискредитирующие ВС РФ. В видео женщина поддерживала президента Украины Владимира Зеленского.

На ситуацию обратили внимание сотрудники полиции Старооскольского округа. Оскольчанка может отделаться за эти ролики лишь штрафом.

Сообщалось, что ветеринара доставили для разбирательства в отдел и составили на неё протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». За это предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей. Материалы дела направили в суд.

Ранее публикации оскольчанки заметили подписчики директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Последняя накануне сообщила, что информацию о женщине уже направили в полицию.

В 2023 году сообщалось, что против белгородцев составили более 20 протоколов за дискредитацию армии. В общем жителям региона назначили свыше 670 тыс. рублей штрафа.

Ветеринар из Старого Оскола может отделаться штрафом за дискредитацию ВС РФ
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Снятие запрета на выезд

С белгородского бизнесмена и владельца ГК «Агро-Белогорье» сняли запрет на выезд из России. В декабре прошлого года приставы временно запретили ему покидать территорию страны. Запрет сняли 19 января.

Причинами стали ненадлежащее уведомление и преждевременное вынесение постановления со стороны пристава-исполнителя. Зотов сможет спокойно выезжать за пределы РФ, как только документ об отмене запрета поступит в погранслужбу ФСБ.

Ограничения, судя по всему, связаны со спорами владельцев «Агро-Белогорья» Владимира Зотова и Ларисы Ковалёвой с «Русагро». По иску последней ранее арестовали доли Зотова и Ковалёвой в белгородском холдинге.

С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
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#Белгородская область#Старый Оскол#Агро-Белогорье#Арест#Ветеринар#Волонтёр#Владимир зотов#Белгород#Наталья Корявых#Итоги дня#Дискредитация ВС РФ
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