Арест волонтёра и история с дискредитацией: чем запомнится белгородцам 2 февраля

Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская) подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ). В пресс-службе УФСБ пояснили, что волонтёр, пока была на территории зарубежного государства, публиковала в интернете «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ».