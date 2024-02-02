Волонтёра в Белгороде арестовали на два месяца по подозрению в призывах против РФ

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Ранее в Белгороде задержали волонтёра Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Девушку 1995 года рождения подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ — до шести лет тюрьмы).
В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области сообщили, что волонтёр, будучи на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Сегодня, 2 февраля, по решению суда Надин Гейслер заключили под стражу на два месяца. В СИЗО её отправили как минимум до 31 марта.