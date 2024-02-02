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Надин Гейслер

Волонтёра в Белгороде арестовали на два месяца по подозрению в призывах против РФ

2 февраля 2024, 13:13
Фото: «Фонарь»
Надин Гейслер

Белгородского волонтёра отправили в СИЗО на два месяца

Суд избрал меру пресечения волонтёру, которая ранее помогала украинским беженцам. Её отправят в СИЗО на два месяца — до 31 марта. Подробности сообщили в УФСБ России по Белгородской области.

Ранее в Белгороде задержали волонтёра Надин Гейслер (настоящее имя — Надежда Россинская). Девушку 1995 года рождения подозревают в публичных призывах к деятельности против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ — до шести лет тюрьмы).

В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области сообщили, что волонтёр, будучи на территории зарубежного государства, публиковала в Сети «призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Сегодня, 2 февраля, по решению суда Надин Гейслер заключили под стражу на два месяца. В СИЗО её отправили как минимум до 31 марта.

В Белгороде задержали помогавшего украинским беженцам волонтёра
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#Общество#Белгородская область#Арест#Новости Белгорода#Волонтёр#Белгород#Александра Склярова
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