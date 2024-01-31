Бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ

В суд поступило уголовное дело против участника нападения на приграничное село Брянской области в марте 2023 года. Речь идёт о бывшем актёре Кирилле Канахине*. В составе украинской ДРГ он участвовал в нападении на брянские сёла. Сообщается, что в мае его также заметили среди диверсантов, которые нападали на Белгородскую область.