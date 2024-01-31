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Published Сегодня, 14:20

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Суд

Бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ

31 января 2024, 14:20
Фото: 1MI
Суд

Участника нападения на брянское приграничье будут судить

Дело суд рассмотрит в заочном порядке, сообщают «Брянские новости». Бывший актёр участвовал в рейдах как на Белгородскую область, так и на Брянскую.
Сюжет
СВО

В суд поступило уголовное дело против участника нападения на приграничное село Брянской области в марте 2023 года. Речь идёт о бывшем актёре Кирилле Канахине*. В составе украинской ДРГ он участвовал в нападении на брянские сёла. Сообщается, что в мае его также заметили среди диверсантов, которые нападали на Белгородскую область.

Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве в заочном порядке, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант». Ему грозит пожизненный срок.

Ранее актёра также внесли в список террористов и экстремистов и объявили в федеральный и международный розыск. Он обвиняется в терроризме и госизмене.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов

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