Бывшего актёра будут судить за рейд на Белгородчину в составе украинской ДРГ

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В суд поступило уголовное дело против участника нападения на приграничное село Брянской области в марте 2023 года. Речь идёт о бывшем актёре Кирилле Канахине*. В составе украинской ДРГ он участвовал в нападении на брянские сёла. Сообщается, что в мае его также заметили среди диверсантов, которые нападали на Белгородскую область.
Дело рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд в Москве в заочном порядке, пишет издание со ссылкой на «Коммерсант». Ему грозит пожизненный срок.
Ранее актёра также внесли в список террористов и экстремистов и объявили в федеральный и международный розыск. Он обвиняется в терроризме и госизмене.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов