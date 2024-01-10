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В зоне СВО ликвидирован командир ДРГ, нападавшей на Белгородскую область

В зоне СВО ликвидирован командир ДРГ, нападавшей на Белгородскую область

10 января 2024, 17:58
Фото: Midjourney
Командир украинской разведывательной роты Александр Заярнюк скончался 6 января после тяжёлых ранений, сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Направленец по Украине».
Сюжет
СВО

В зоне СВО был ликвидирован командир разведывательной роты первой бригады спецназа ВСУ младший лейтенант Александр Заярнюк. Украинский боевик умер от тяжёлых ранений в районе города Часов Яр в госпитале.

Сообщалось, что Заярнюк был одним из командиров ДРГ, которые нападали на сёла Белгородской области.

Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в белгородском приграничье в плен попали шестеро бойцов ВСУ четвёртой погранзаставы пятого погранотряда.

Шестеро украинских военных попали в плен в Белгородской области
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#Белгородская область#Украина#Алина Харина#ВСУ#СВО#ДРГ
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