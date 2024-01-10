В зоне СВО ликвидирован командир ДРГ, нападавшей на Белгородскую область

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
В зоне СВО был ликвидирован командир разведывательной роты первой бригады спецназа ВСУ младший лейтенант Александр Заярнюк. Украинский боевик умер от тяжёлых ранений в районе города Часов Яр в госпитале.
Сообщалось, что Заярнюк был одним из командиров ДРГ, которые нападали на сёла Белгородской области.
Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в белгородском приграничье в плен попали шестеро бойцов ВСУ четвёртой погранзаставы пятого погранотряда.