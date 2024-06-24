Более 700 тысяч рублей штрафов заплатили белгородцы за дискредитацию ВС РФ

Чаще всего такие дела составляли в Белгороде, Старооскольском и Новооскольском округах. Так, в областном центре за всё время рассмотрели 13 дел, из которых в девяти случаях обвиняемых признавали виновными. Один раз суд остановил производство из-за срока давности, ещё один — передал дело в другой муниципалитет. В настоящее время рассматривается одно дело. Был случай, когда дело вернули полиции из-за нехватки материалов, но позже всё-таки рассмотрели. Всего белгородцы заплатили штрафы в размере 335 тысяч рублей.