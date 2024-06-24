bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:34

Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Белгородской области рассмотрели 41 дело о дискредитации ВС РФ

Более 700 тысяч рублей штрафов заплатили белгородцы за дискредитацию ВС РФ

24 июня 2024, 09:34
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области рассмотрели 41 дело о дискредитации ВС РФ

Вину некоторых подозреваемых доказали, других — отпустили. Подробности выяснили журналисты Go31.

С начала СВО в Белгородской области рассмотрели 41 административное дело в первой инстанции о дискредитации ВС РФ. Виновным назначали штрафы в размере от 30 до 45 тыс. рублей.

Чаще всего такие дела составляли в Белгороде, Старооскольском и Новооскольском округах. Так, в областном центре за всё время рассмотрели 13 дел, из которых в девяти случаях обвиняемых признавали виновными. Один раз суд остановил производство из-за срока давности, ещё один — передал дело в другой муниципалитет. В настоящее время рассматривается одно дело. Был случай, когда дело вернули полиции из-за нехватки материалов, но позже всё-таки рассмотрели. Всего белгородцы заплатили штрафы в размере 335 тысяч рублей.

В Старом Осколе тоже рассмотрели 13 дел, одно из которых прекратили из-за отсутствия состава преступления. Три раза суд возвращал дела полиции и после снова рассматривал, один раз заседание начиналось, но его прервали — оказалось, что истёк срок давности. Всего виновные заплатили штрафы в размере 295 тыс. рублей.

В Новооскольском округе насчитали пять административных дел: из них только по двум признали вину жителей. Те в общей сумме заплатили 95 тыс. рублей.

Меньше всего таких дел зафиксировали в Ракитянском, Борисовском районах, а также в Грайворонском, Алексеевском и Шебекинском округах — по одному. Два дела рассматривали в Белгородском районе и три — в Волоконовском районе.

Совсем не рассматривались дела о дискредитации РФ в Красногвардейском, Прохоровском, Чернянском, Вейделевском и Корочанском районах, а также в Яковлевском, Валуйском и Губкинском округах.

Суд определил наказание для ветеринара из Старого Оскола за дискредитацию ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
Арест волонтёра и история с дискредитацией: чем запомнится белгородцам 2 февраляЗа дискредитацию ВС РФ против белгородцев составили 23 протоколаС матери погибшего под Белгородом срочника сняли обвинения в дискредитации ВС РФ
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Суды#Белгород#СВО#Дискредитация ВС РФ
Подпишитесь
Пятеро мирных жителей ранены при повторном обстреле белгородского Грайворона
Сегодня, 10:19
«Частично очное обучение можем начать»: что ждёт школьников Белгородской области?
Сегодня, 08:07
«Вот, кого бомбит НАТО»: экс-офицер армии США увидел обстрел Белгорода своими глазами
Сегодня, 10:03
Этим летом без кваса: ларьки с разливными напитками не вернутся на улицы Белгорода
Сегодня, 11:52
Опасную бактерию обнаружили в курином филе от белгородского производителя
Сегодня, 07:47
«Под носом ФСБ вывозила атошников»: СМИ — о громком деле белгородской волонтёрки
Сегодня, 08:03