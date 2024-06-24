Более 700 тысяч рублей штрафов заплатили белгородцы за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
С начала СВО в Белгородской области рассмотрели 41 административное дело в первой инстанции о дискредитации ВС РФ. Виновным назначали штрафы в размере от 30 до 45 тыс. рублей.
Чаще всего такие дела составляли в Белгороде, Старооскольском и Новооскольском округах. Так, в областном центре за всё время рассмотрели 13 дел, из которых в девяти случаях обвиняемых признавали виновными. Один раз суд остановил производство из-за срока давности, ещё один — передал дело в другой муниципалитет. В настоящее время рассматривается одно дело. Был случай, когда дело вернули полиции из-за нехватки материалов, но позже всё-таки рассмотрели. Всего белгородцы заплатили штрафы в размере 335 тысяч рублей.
В Старом Осколе тоже рассмотрели 13 дел, одно из которых прекратили из-за отсутствия состава преступления. Три раза суд возвращал дела полиции и после снова рассматривал, один раз заседание начиналось, но его прервали — оказалось, что истёк срок давности. Всего виновные заплатили штрафы в размере 295 тыс. рублей.
В Новооскольском округе насчитали пять административных дел: из них только по двум признали вину жителей. Те в общей сумме заплатили 95 тыс. рублей.
Меньше всего таких дел зафиксировали в Ракитянском, Борисовском районах, а также в Грайворонском, Алексеевском и Шебекинском округах — по одному. Два дела рассматривали в Белгородском районе и три — в Волоконовском районе.
Совсем не рассматривались дела о дискредитации РФ в Красногвардейском, Прохоровском, Чернянском, Вейделевском и Корочанском районах, а также в Яковлевском, Валуйском и Губкинском округах.