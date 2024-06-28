Ещё одного жителя Белгородской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Местная жительница опубликовала в социальной сети сообщения, которые содержали критику специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины.
Женщину привлекли к административной ответственности по статье о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ей назначили штраф в размере 30 000 рублей.
Должницу предупредили, что в случае неуплаты штрафа к ней будут применены следующие меры: взыскание исполнительского сбора, запрет на выезд за пределы страны и арест денежных средств на счетах. Штраф белгородка уплатила, производство дела было завершено фактическим исполнением.
Напомним, с начала СВО в Белгородской области 41 административное дело о дискредитации ВС РФ. Виновным назначали штрафы в размере от 30 до 45 тыс. рублей. Всего белгородцы заплатили более 700 тысяч рублей штрафов.