Ещё одного жителя Белгородской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Должницу предупредили, что в случае неуплаты штрафа к ней будут применены следующие меры: взыскание исполнительского сбора, запрет на выезд за пределы страны и арест денежных средств на счетах. Штраф белгородка уплатила, производство дела было завершено фактическим исполнением.