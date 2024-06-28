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Суд

Ещё одного жителя Белгородской области оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

28 июня 2024, 10:04
Фото: 1MI
Суд

Белгородку оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Волоконовские судебные приставы взыскали с местной жительницы 30 тысяч рублей за критику ВС РФ в соцсетях. Подробности сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.
Сюжет
Штраф

Местная жительница опубликовала в социальной сети сообщения, которые содержали критику специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации на территории Украины.

Женщину привлекли к административной ответственности по статье о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ей назначили штраф в размере 30 000 рублей.

Должницу предупредили, что в случае неуплаты штрафа к ней будут применены следующие меры: взыскание исполнительского сбора, запрет на выезд за пределы страны и арест денежных средств на счетах. Штраф белгородка уплатила, производство дела было завершено фактическим исполнением.

Напомним, с начала СВО в Белгородской области 41 административное дело о дискредитации ВС РФ. Виновным назначали штрафы в размере от 30 до 45 тыс. рублей. Всего белгородцы заплатили более 700 тысяч рублей штрафов.

Более 700 тысяч рублей штрафов заплатили белгородцы за дискредитацию ВС РФ
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Штраф#Новости Белгорода#Волоконовский район#Белгород#Критика#Дискредитация#Вооружённые силы#СВО
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