«Чёрный ассенизатор» попался с поличным Экоохотнадзору и получил штраф в 60 тысяч

Белгородский Экоохотнадзор выписал за загрязнение окружающей среды штраф в 60 тысяч рублей ассенизатору, который сливал нечистоты в неположенном месте в Никольском. Причём, как оказалось, это уже не первый случай. Ранее его также привлекали к ответственности за загрязнение среды жидкими отходами.

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