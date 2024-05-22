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Загрязнение окружающей среды

«Чёрный ассенизатор» попался с поличным Экоохотнадзору и получил штраф в 60 тысяч

22 мая 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
Загрязнение окружающей среды
Белгородский Экоохотнадзор выписал за загрязнение окружающей среды штраф в 60 тысяч рублей ассенизатору, который сливал нечистоты в неположенном месте в Никольском. Причём, как оказалось, это уже не первый случай. Ранее его также привлекали к ответственности за загрязнение среды жидкими отходами.
Сюжет
Штраф

Белгородский Экоохотнадзор выписал штраф на сумму в 60 тысяч рублей ассенизатору, который сливал нечистоты в неположенном месте. «Чёрный ассенизатор» промышлял в Никольском Белгородского района, где его поймали прямо во время процесса слива жидких отходов ещё в марте.

К тому же, как поделились сотрудники ведомства, за подобными выходками мужчину уже ловили с поличным и привлекали к ответственности за загрязнение окружающей среды по части 3.4 статьи 8.2 КоАП РФ со штрафом на ту же сумму.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Штраф#Новости Белгорода#Белгород#Загрязнение окружающей среды#Ассенизатор
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