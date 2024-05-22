«Чёрный ассенизатор» попался с поличным Экоохотнадзору и получил штраф в 60 тысяч

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Белгородский Экоохотнадзор выписал штраф на сумму в 60 тысяч рублей ассенизатору, который сливал нечистоты в неположенном месте. «Чёрный ассенизатор» промышлял в Никольском Белгородского района, где его поймали прямо во время процесса слива жидких отходов ещё в марте.
К тому же, как поделились сотрудники ведомства, за подобными выходками мужчину уже ловили с поличным и привлекали к ответственности за загрязнение окружающей среды по части 3.4 статьи 8.2 КоАП РФ со штрафом на ту же сумму.