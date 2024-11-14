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Posted 14 ноября, 10:49

Published 14 ноября, 10:49

Modified 14 ноября, 10:49

Updated 14 ноября, 10:49

Иван Алексеев

Рэпера Noize MC* оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

14 ноября 2024, 10:49
Фото: Евгения Новоженина. РИА «Новости». Иван Алексеев
Сюжет
Штраф
В конце октября появилась информация о том, что музыканта Ивана Алексеева, более известного как Noize MC (признан иноагентом), обвиняют в дискредитации Вооружённых сил РФ. Суд признал его виновным, сообщает ТАСС.

Проживавшего в Белгороде музыканта Ивана Алексеева, более известного как Noize MC*, Тверской суд Москвы оштрафовал на 350 тысяч рублей.

Его признали виновным в совершении административного нарушения по статье 20.3.3 КоАП РФ — за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

Выплачивать его рэп-исполнитель, скорее всего, не планирует. С 2022 года он живёт в Литве.

В том же году 18 ноября Минюст РФ признал музыканта иноагентом. За отсутствие соответствующей плашки позже ему пригрозили штрафом.

Напомним, что на «Нойза» ранее обрушилась критика от российских слушателей за то, что он вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой «Азова»**.

*признан иноагентом на территории РФ 

** террористическая организация, запрещённая в России

Noize MC* вышел на концерт в Валенсии в футболке с символикой украинского нацбата
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