Рэп-исполнителя Noize MC* обвиняют в дискредитации ВС РФ

Posted 29 октября, 08:12
Published 29 октября, 08:12
Modified 29 октября, 08:14
Updated 29 октября, 08:14
Известного рэп-исполнителя, который провёл юность в Белгородской области, Ивана Алексеева* под псевдонимом Noize MC обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.
«Публичные действия рэпера-иноагента, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — отметил собеседник журналистам ТАСС.
Напомним, что с 2022 года исполнитель проживает в Литве.
* 18 ноября 2022 года Минюст РФ признал музыканта иноагентом