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Posted 29 октября, 08:12

Published 29 октября, 08:12

Modified 29 октября, 08:14

Updated 29 октября, 08:14

Noize MC*

Рэп-исполнителя Noize MC* обвиняют в дискредитации ВС РФ

29 октября 2024, 08:12
Фото: Гавриил Григоров. ТАСС. Noize MC*
Сюжет
Штраф
Рэп-исполнитель Noize MC*, который провёл свои детство и юность в Белгородской области, может заплатить штраф за дискредитацию ВС РФ. Такая информация стала доступна журналистам ТАСС.

Известного рэп-исполнителя, который провёл юность в Белгородской области, Ивана Алексеева* под псевдонимом Noize MC обвинили в дискредитации Вооружённых сил России. Ему грозит административный штраф до 50 тысяч рублей.

«Публичные действия рэпера-иноагента, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и её граждан, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — отметил собеседник журналистам ТАСС.

Напомним, что с 2022 года исполнитель проживает в Литве.

* 18 ноября 2022 года Минюст РФ признал музыканта иноагентом

Noize MC признали иноагентом
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#Александра Склярова#Белгородская область#Штраф#Протокол#Белгород
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