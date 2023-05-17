Noize MC* пригрозили штрафом за неуказание статуса иноагента

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Одному из самых известных белгородцев Ивану Алексееву* грозит штраф за неуказание статуса иноагента при производстве и размещении материалов в интернете. Размер штрафа — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Как пишет издание, административный протокол зарегистрировал Кузьминский суд Москвы. Материал суд рассмотрит уже 1 июня.
Статус иноагента Noize MC получил 18 ноября 2022 года. Тогда в список добавили пятерых человек. Решение о внесении Алексеева в реестр физлиц-иноагентов обосновали «осуществлением политической деятельности».
В декабре в московский суд поступил иск к Noize MC и Юрию Дудю*. Сумма иска и его причины не назвались.
*признаны иноагентами на территории РФ