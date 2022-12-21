В московский суд поступил иск к Noize MC и Юрию Дудю*

На Noize MC и Юрия Дудя* подали в суд. Соответствующий иск появился в картотеке дел московского арбитражного суда. Сумма иска и его причины пока неизвестны.
Истцом по делу выступает Миронов Артём Владимирович. Заявление было подано 19 декабря.
Что стало поводом для обращения в суд, не сообщается. Отметим, что в октябре на YouTube-канале журналиста вышло интервью с рэпером.
Одного из самых известных белгородцев Ивана Алексеева признали иноагентом в ноябре. Минюст РФ внёс исполнителя в реестр 18 ноября. Это решение обосновали «ведением политической деятельности» со стороны Noize MC, а источником финансирования назвали Украину.
Журналиста Юрия Дудя добавили в список иностранных агентов ещё в апреле.
*И Иван Алексеев, и Юрий Дудь признаны иноагентами в РФ