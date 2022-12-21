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В московский суд поступил иск к Noize MC и Юрию Дудю*

Сегодня, 13:23
Фото: кадр из видео на YouTube-канале
Иск появился в картотеке дел Арбитражного суда города Москвы. Подробности дела пока неизвестны.

На Noize MC и Юрия Дудя* подали в суд. Соответствующий иск появился в картотеке дел московского арбитражного суда. Сумма иска и его причины пока неизвестны.

Истцом по делу выступает Миронов Артём Владимирович. Заявление было подано 19 декабря. 

Что стало поводом для обращения в суд, не сообщается. Отметим, что в октябре на YouTube-канале журналиста вышло интервью с рэпером. 

Одного из самых известных белгородцев Ивана Алексеева признали иноагентом в ноябре. Минюст РФ внёс исполнителя в реестр 18 ноября. Это решение обосновали «ведением политической деятельности» со стороны Noize MC, а источником финансирования назвали Украину.

Журналиста Юрия Дудя добавили в список иностранных агентов ещё в апреле.

*И Иван Алексеев, и Юрий Дудь признаны иноагентами в РФ

Noize MC признали иноагентом
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#Наталья Корявых#Общество#Судебное дело#Москва#NOIZE MC#Юрий Дудь#Иск#Арбитраж
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