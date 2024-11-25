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Posted 25 ноября, 08:03

Published 25 ноября, 08:03

Modified 25 ноября, 08:03

Updated 25 ноября, 08:03

Некоторые укрытия в Белгороде могут поменять «прописку»

Оптимизация добралась и до укрытий: с остановки в Белгороде «пропало» убежище

25 ноября 2024, 08:03
Фото: bel.ru. Некоторые укрытия в Белгороде могут поменять «прописку»

Месторасположение укрытий на некоторых остановках Белгорода изменят

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Новости Белгорода
С одной из остановок в Белгороде убрали модульную конструкцию. Оказалось, что расположение укрытий решили немного изменить. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

Жительница Белгорода вчера, 24 ноября, заметила, что с одной из остановок пропала модульная защитная капсула. По её словам, увезли укрытие в утреннее время. Речь идёт об остановке «Швейная фабрика».

При этом днём в Белгороде, как и во всём регионе, объявляли ракетную опасность.

Мэр Белгорода Валентин Демидов, подтвердил что места размещения некоторых укрытий изменят.

По согласованию с профильными службами проводится оптимизация схемы размещения модульных укрытий. Места установки части из них будут изменены.
Валентин Демидов

Куда именно переставят укрытия, градоначальник не ответил.

Напомним, что в регионе создали специальную комиссию, которая будет проводить инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Специалисты проверят состояние убежищ и найдут новые места, подходящие для использования в качестве укрытий.

В Белгородской области решили проверить состояние убежищ и укрытий
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#Александра Склярова#Город#Оптимизация#Новости Белгорода#Остановки#Автобусная остановка#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Модульные укрытия
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