Оптимизация добралась и до укрытий: с остановки в Белгороде «пропало» убежище

Posted 25 ноября, 08:03
Published 25 ноября, 08:03
Modified 25 ноября, 08:03
Updated 25 ноября, 08:03
Жительница Белгорода вчера, 24 ноября, заметила, что с одной из остановок пропала модульная защитная капсула. По её словам, увезли укрытие в утреннее время. Речь идёт об остановке «Швейная фабрика».
При этом днём в Белгороде, как и во всём регионе, объявляли ракетную опасность.
Мэр Белгорода Валентин Демидов, подтвердил что места размещения некоторых укрытий изменят.
По согласованию с профильными службами проводится оптимизация схемы размещения модульных укрытий. Места установки части из них будут изменены.
Валентин Демидов
Куда именно переставят укрытия, градоначальник не ответил.
Напомним, что в регионе создали специальную комиссию, которая будет проводить инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Специалисты проверят состояние убежищ и найдут новые места, подходящие для использования в качестве укрытий.