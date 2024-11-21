Ещё на 3,4 млн рублей купят укрытия для детсадов в Белгороде

Обойдётся 11 укрытий администрации в 3,4 млн рублей. В случае, если на товаре будет брак, то производитель обязуется исправить его за собственный счёт. Кроме этого, администрация соберёт комиссию по приёмке минимум из пяти человек, которым подрядчик вручит ещё и паспорта, подтверждающие соответствие функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям на товар.