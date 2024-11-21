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Posted 21 ноября, 14:42

Published 21 ноября, 14:42

Modified 21 ноября, 14:44

Updated 21 ноября, 14:44

Ещё на 3,4 млн рублей купят укрытия для детсадов в Белгороде

Ещё на 3,4 млн рублей купят укрытия для детсадов в Белгороде

21 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI.
Сюжет
Укрытия
Администрация Белгорода заключила контракт на приобретение и поставку новых модульных укрытий. Их будут устанавливать по адресам детских садов. Каких — читайте в материале Бел.Ру.

Белгородская мэрия собирается закупать новые укрытия. Контракт с поставщиком уже заключили. По договору АО «Белгородстройдеталь» не только приобретёт или произведёт железобетонные защитные конструкции, но и установит их на необходимых местах.

Обойдётся 11 укрытий администрации в 3,4 млн рублей. В случае, если на товаре будет брак, то производитель обязуется исправить его за собственный счёт. Кроме этого, администрация соберёт комиссию по приёмке минимум из пяти человек, которым подрядчик вручит ещё и паспорта, подтверждающие соответствие функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям на товар.

Устанавливать их будут в детских садах Белгорода, а именно №16 на Апанасенко, №18 на Щорса, №21 на переулке Макаренко, №46 и 48 на Костюкова, №52 на улице Макаренко, №64 на Королёва, №66, 67 и 81 на Губкина, №78 на Будённого.

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#Алёна Мальцева#Мэрия#Детские сады#Закупки#Белгород#Укрытия
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