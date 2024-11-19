В Белгородской области решили проверить состояние убежищ и укрытий

Комиссия будет существовать в регионе не всегда, а только на то время, пока в этом есть необходимость. Её члены будут взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и при необходимости привлекать их к работе, а также координировать работу инвентаризационных комиссий. Речь идёт об убежищах: специалисты будут проверять состояние модульных конструкций и искать новые помещения, которые можно будет использовать в качестве укрытий.