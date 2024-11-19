В Белгородской области решили проверить состояние убежищ и укрытий

Posted 19 ноября, 14:02
Published 19 ноября, 14:02
Modified 19 ноября, 14:02
Updated 19 ноября, 14:02
Из документа следует, что в регионе создадут межведомственную областную комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Выполнить все работы и предоставить результаты необходимо до 25 ноября.
В состав межведомственной комиссии входят замгубернатора Сергей Дядькин, замначальника МЧС региона Алексей Кутков и главный специалист-эксперт отдела гражданской обороны и защиты населения при ЧС Наталья Антонова. Кроме этого, членами комиссии числятся ещё шесть человек, включая чиновников и специалиста-эксперта.
Комиссия будет существовать в регионе не всегда, а только на то время, пока в этом есть необходимость. Её члены будут взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и при необходимости привлекать их к работе, а также координировать работу инвентаризационных комиссий. Речь идёт об убежищах: специалисты будут проверять состояние модульных конструкций и искать новые помещения, которые можно будет использовать в качестве укрытий.
Кроме того, главам муниципалитетов порекомендуют создать комиссии объектового уровня.
Как уточняется на сайте МЧС РФ, инвентаризация защитных сооружений предполагает комплекс мероприятий по оценке защитных свойств, состояния и готовности имеющихся укрытий, а также по выявлению возможности приспособления других помещений для защиты населения от ЧС и от опасностей, возникающих при ведении военных действий.