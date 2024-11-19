bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 14:02

Published 19 ноября, 14:02

Modified 19 ноября, 14:02

Updated 19 ноября, 14:02

Укрытие в Белгороде

В Белгородской области решили проверить состояние убежищ и укрытий

19 ноября 2024, 14:02
Фото: страница Валентина Демидова. Укрытие в Белгороде

Инвентаризацию защитных сооружений ГО проведут в Белгородской области

Сюжет
СВО
В Белгородской области проведут инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. Соответствующее постановление губернатора от 18 ноября опубликовали в Сети.

Из документа следует, что в регионе создадут межведомственную областную комиссию по инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны. Выполнить все работы и предоставить результаты необходимо до 25 ноября.

В состав межведомственной комиссии входят замгубернатора Сергей Дядькин, замначальника МЧС региона Алексей Кутков и главный специалист-эксперт отдела гражданской обороны и защиты населения при ЧС Наталья Антонова. Кроме этого, членами комиссии числятся ещё шесть человек, включая чиновников и специалиста-эксперта.

Комиссия будет существовать в регионе не всегда, а только на то время, пока в этом есть необходимость. Её члены будут взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и при необходимости привлекать их к работе, а также координировать работу инвентаризационных комиссий. Речь идёт об убежищах: специалисты будут проверять состояние модульных конструкций и искать новые помещения, которые можно будет использовать в качестве укрытий.

Кроме того, главам муниципалитетов порекомендуют создать комиссии объектового уровня.

Как уточняется на сайте МЧС РФ, инвентаризация защитных сооружений предполагает комплекс мероприятий по оценке защитных свойств, состояния и готовности имеющихся укрытий, а также по выявлению возможности приспособления других помещений для защиты населения от ЧС и от опасностей, возникающих при ведении военных действий.

«В воде 10 минут стояли»: белгородцы пожаловались на затопленное укрытие у школы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Спасают жизнь детям»: в Белгородской области продолжат проводить уроки безопасностиПолмиллиарда рублей потратили на укрытия с начала СВО в Белгородской областиВ Белгороде укрытия перенесут из безопасных районов к Харгоре
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Комиссия#Белгород#Инвентаризация#Укрытие#СВО#Укрытия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика