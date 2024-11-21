bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 11:42

Published 21 ноября, 11:42

Modified 21 ноября, 11:44

Updated 21 ноября, 11:44

В Курской области появились мобильные убежища от ядерного взрыва?

На улицах размещают укрытия на случай ядерного взрыва? Что произошло

21 ноября 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney. В Курской области появились мобильные убежища от ядерного взрыва?

Курян предупредили о фейке с убежищами на случай ядерного взрыва

Сюжет
Фейк
Региональное правительство опровергло публикуемые в интернете новости о размещении на улицах Курской области укрытий на случай ядерного взрыва. Подробности сообщили журналисты «Курских известий».

Накануне в Сети начала распространяться информация о якобы установке на улицах Курской области убежищ на случай ядерного взрыва. Сообщалось, что такие модульные конструкции рассчитаны примерно на 50 человек. К новости прикрепляли и фотографии этих «убежищ».

Власти Курской области назвали распространившуюся информацию ложной.

«Коробка на 50 человек якобы двое суток защитит жителей курского приграничья от радиоактивного загрязнения. На компенсации денег нет, а это производить деньги есть. Полезная вещь, но настораживает», — говорится в фейковой новости.

Поверить в такую информацию можно, поскольку «коробки» выполнены по шаблону, изготовленному правительством Курской области.

Предупреждение о фейкеПредупреждение о фейке
Предупреждение о фейке. Фото: правительство Курской области
ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин утвердил обновлённую ядерную доктрину: что известноГарант безопасности: Россия обновила условия для применения ядерного оружияЯдерный гриб в 6 км и полностью исчезнувший лес: 70 лет ядерным испытаниям в СССР
#Александра Склярова#Общество#Курская область#Убежище#Фейк#Ядерное оружие#Фейковые новости#Приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика