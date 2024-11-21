На улицах размещают укрытия на случай ядерного взрыва? Что произошло

Posted 21 ноября, 11:42
Published 21 ноября, 11:42
Modified 21 ноября, 11:44
Updated 21 ноября, 11:44
Накануне в Сети начала распространяться информация о якобы установке на улицах Курской области убежищ на случай ядерного взрыва. Сообщалось, что такие модульные конструкции рассчитаны примерно на 50 человек. К новости прикрепляли и фотографии этих «убежищ».
Власти Курской области назвали распространившуюся информацию ложной.
«Коробка на 50 человек якобы двое суток защитит жителей курского приграничья от радиоактивного загрязнения. На компенсации денег нет, а это производить деньги есть. Полезная вещь, но настораживает», — говорится в фейковой новости.
Поверить в такую информацию можно, поскольку «коробки» выполнены по шаблону, изготовленному правительством Курской области.