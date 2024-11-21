На улицах размещают укрытия на случай ядерного взрыва? Что произошло

Накануне в Сети начала распространяться информация о якобы установке на улицах Курской области убежищ на случай ядерного взрыва. Сообщалось, что такие модульные конструкции рассчитаны примерно на 50 человек. К новости прикрепляли и фотографии этих «убежищ».