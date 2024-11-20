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Posted 20 ноября, 05:58

Published 20 ноября, 05:58

Modified 20 ноября, 06:00

Updated 20 ноября, 06:00

Мэрия Белгорода в 4-й раз переносит сроки ремонта повреждённой РСЗО остановки

Уже не в этом году: восстановление после обстрела остановки в Белгороде перенесли

20 ноября 2024, 05:58
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru.

Мэрия Белгорода в 4-й раз переносит сроки ремонта повреждённой РСЗО остановки

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Новости Белгорода
Опять администрация перенесла сроки ремонта остановочного комплекса на улице Щорса в Белгороде. Изначально остановку «Конева» должны были привести в адекватный вид ещё 20 июня, но очередной срок сдачи — в будущем году.

Восстановление остановки в Белгороде, попавшей под обстрел, вновь перенесли по срокам. Остановка общественного транспорта «Конева» на улице Щорса попала под атаку ещё 12 мая 2024 года. Пострадала опора и крыша конструкции, стёкла повыбивало.

Спустя полгода ремонтные работы ещё даже не начались, хотя изначально мэрия Белгорода обещала восстановить остановку 20 июня. Потом Валентин Демидов перенёс сроки, сославшись на то, что остановочный павильон необходимо менять полностью из-за слишком значительных повреждений. Сдать объект обещали до 30 октября, а потом продлили сроки до середины декабря.

12 ноября власти снова опубликовали закупку на восстановление. Теперь дата завершения работ — 10 января 2025 года. Подрядчику готовы заплатить 3,6 млн рублей за новый навес и замену плиточного покрытия.

В этом году в результате обстрелов в городе было повреждено 10 остановок. Из них удалось восстановить лишь часть. Редакция Бел.Ру узнавала у администрации Белгорода, сколько на это ушло средств.

В мэрии назвали сроки восстановления разрушенной обстрелом остановки на Конева
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#Алёна Мальцева#Новости Белгорода#Мэрия#Белгород#Восстановление#Обстрелы
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