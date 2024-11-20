Уже не в этом году: восстановление после обстрела остановки в Белгороде перенесли

Спустя полгода ремонтные работы ещё даже не начались, хотя изначально мэрия Белгорода обещала восстановить остановку 20 июня. Потом Валентин Демидов перенёс сроки, сославшись на то, что остановочный павильон необходимо менять полностью из-за слишком значительных повреждений. Сдать объект обещали до 30 октября, а потом продлили сроки до середины декабря.