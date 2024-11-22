Остановочный вопрос — мутный ответ: сделают ли остановку на «Родине» в Белгороде

На вопрос о том, где, когда и в какие сроки в Белгороде установят или отремонтируют остановочные комплексы в будущем, чёткого ответа не дали. По словам администрации, сейчас прорабатывается вопрос комплексной реновации остановочных павильонов на территории города, а в первую очередь менять комплексы будут на главных и видовых улицах.