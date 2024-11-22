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Posted 22 ноября, 10:40

Published 22 ноября, 10:40

Modified 22 ноября, 10:42

Updated 22 ноября, 10:42

Власти Белгорода не назвали сроки возведения остановочного павильона на «Родине»

Остановочный вопрос — мутный ответ: сделают ли остановку на «Родине» в Белгороде

22 ноября 2024, 10:40
Фото: 1MI.

Власти Белгорода не назвали сроки возведения остановочного павильона на «Родине»

Сюжет
Эксклюзив
Десятки лет на одной из самых оживлённых улиц Белгорода на остановке нет никакого навеса. В 2024 году власти пообещали её установить, но прогресса нет. Что в мэрии на этот счёт говорят сейчас?

Не жили хорошо, так нечего начинать? На самой оживлённой улице Белгорода и по совместительству — на самой загруженной остановке всё ещё нет навеса. Точнее, он есть, но только с одной стороны улицы.

Из удобств для белгородцев доступны: пара лавочек, спуск в подземный переход, чтобы укрыться от снега, дождя и солнца, в этом случае свой автобус можно пропустить, газетный киоск и забегаловка для перекусов.

В 2024 году мэрия провела ремонт подземного перехода в этом месте, обновили и павильон на нечётной стороне улицы, даже начали возводить ещё один навес, но для места ожидания пригородного транспорта. А что с остановкой напротив? Сделать обещали, но опять денег нет?

В апреле текущего года в мэрии обещали всё-таки установить навес до конца 2024 года. До нового года осталось чуть больше месяца, но новостей пока нет. Редакция Бел.Ру обратилась к мэрии с запросом на эту тему.

На вопрос о том, где, когда и в какие сроки в Белгороде установят или отремонтируют остановочные комплексы в будущем, чёткого ответа не дали. По словам администрации, сейчас прорабатывается вопрос комплексной реновации остановочных павильонов на территории города, а в первую очередь менять комплексы будут на главных и видовых улицах.

Мы также спросили конкретно про «Свято-Троицкий бульвар», а именно:

«Готова ли смета на павильон „Свято-Троицкий бульвар“ по чётной стороне пр. Б. Хмельницкого? Если да, то во сколько обойдется производство и установка павильона? Что появится на остановочном комплексе? Что там предусмотрено дизайн-проектами?
Будет ли на остановке экран для отслеживания автобусов, аналогичный тому, что установлен с другой стороны проезжей части?»

Всё это белгородская мэрия смогла прокомментировать только одним предложением: «На сегодняшний день вопросы прорабатываются».

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#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Мэрия#Остановка#Белгород#Павильон
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