В Шебекино во время обстрела ВСУ ранен мужчина

Posted 30 ноября, 19:41
Published 30 ноября, 19:41
Modified 30 ноября, 19:43
Updated 30 ноября, 19:43
Мужчина получил минно-взрывную травму. Бойцы самообороны довезли его до Шебекинской ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего отправят на лечение в областную больницу.
На одном из предприятий снаряд взорвался после попадания в строение. Возник пожар, его уже потушили. Осколками посекло легковой автомобиль.
Оперативные службы работают на местах. Данные о последствиях обстрела будут уточняться.