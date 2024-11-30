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Posted 30 ноября, 19:41

Published 30 ноября, 19:41

Modified 30 ноября, 19:43

Updated 30 ноября, 19:43

В Шебекино во время обстрела ВСУ ранен мужчина

В Шебекино во время обстрела ВСУ ранен мужчина

30 ноября 2024, 19:41
Фото: 1MI.
Сюжет
СВО
Вечером 30 ноября город в белгородском приграничье снова попал под обстрел. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

Мужчина получил минно-взрывную травму. Бойцы самообороны довезли его до Шебекинской ЦРБ. После оказания первой помощи пострадавшего отправят на лечение в областную больницу.

На одном из предприятий снаряд взорвался после попадания в строение. Возник пожар, его уже потушили. Осколками посекло легковой автомобиль.

Оперативные службы работают на местах. Данные о последствиях обстрела будут уточняться.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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