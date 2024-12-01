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Posted 1 декабря, 07:20

Published 1 декабря, 07:20

Modified 1 декабря, 07:22

Updated 1 декабря, 07:22

Белгородец из самообороны потерял ногу после обстрела, но хочет вернуться в отряд

Белгородец из самообороны потерял ногу после обстрела, но хочет вернуться в отряд

1 декабря 2024, 07:20
Фото: кадр из видео на странице Гладкова в ВК.
Сюжет
Приграничье
Боец белгородской самообороны, лишившийся ноги в результате обстрела кассетными боеприпасами, намерен вернуться в отряд, несмотря на серьезные травмы. О парне с позывным «Охотник» рассказали в профилях Вячеслава Гладкова в соцсетях.

Боец из самообороны в Белгородском районе лишился ноги после обстрела кассетными боеприпасами у границы, однако желает вернуться в группу.

Молодой парень с прозвищем «Охотник» пострадал 22 сентября. Он рассказал, что с друзьями охотился на украинские беспилотники, когда начался обстрел кассетными боеприпасами. Убежища не нашлось, отступить было некуда, он оказался в месте первого взрыва суббоеприпаса.

«Вся группа, пять человек, все пострадали в разной степени. Я был самый тяжёлый, но досталось всем, здорово досталось. Очень поразило, когда я после реанимации пришёл в себя, как коллектив ко мне отнёсся. Я после этого однозначно сказал: я никуда не уйду, я однозначно вернусь, сто процентов», — рассказал боец.
Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области
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#Евгений Грицков#Видео#Приграничье#СВО#Боец самообороны#Потерял ногу
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