Белгородец из самообороны потерял ногу после обстрела, но хочет вернуться в отряд

Posted 1 декабря, 07:20
Published 1 декабря, 07:20
Modified 1 декабря, 07:22
Updated 1 декабря, 07:22
Боец из самообороны в Белгородском районе лишился ноги после обстрела кассетными боеприпасами у границы, однако желает вернуться в группу.
Молодой парень с прозвищем «Охотник» пострадал 22 сентября. Он рассказал, что с друзьями охотился на украинские беспилотники, когда начался обстрел кассетными боеприпасами. Убежища не нашлось, отступить было некуда, он оказался в месте первого взрыва суббоеприпаса.
«Вся группа, пять человек, все пострадали в разной степени. Я был самый тяжёлый, но досталось всем, здорово досталось. Очень поразило, когда я после реанимации пришёл в себя, как коллектив ко мне отнёсся. Я после этого однозначно сказал: я никуда не уйду, я однозначно вернусь, сто процентов», — рассказал боец.