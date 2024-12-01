Белгородец из самообороны потерял ногу после обстрела, но хочет вернуться в отряд

Молодой парень с прозвищем «Охотник» пострадал 22 сентября. Он рассказал, что с друзьями охотился на украинские беспилотники, когда начался обстрел кассетными боеприпасами. Убежища не нашлось, отступить было некуда, он оказался в месте первого взрыва суббоеприпаса.