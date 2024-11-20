Не «Барсом» единым: в Белгородской области теперь есть «Орлан»

Posted 20 ноября, 12:25
Published 20 ноября, 12:25
Modified 20 ноября, 12:27
Updated 20 ноября, 12:27
Первыми в Белгородской области появились отряды самообороны. Бойцы среди прочего помогают с эвакуацией пострадавших и транспорта при ЧП, с перекрытием дорог в опасных зонах.
Во второй половине 2024 года стало известно о формировании отряда «Барс-Белгород». Добровольцы в этом случае подписывают контракт с Минобороны РФ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бойцы отряда не выполняют задач на первой линии. Они занимаются охраной важных объектов, их могут привлечь в случае необходимости к эвакуации населения.
Третье формирование — СГУП, созданный при взаимодействии с Росгвардией. Стало известно, что отряд получил название «Орлан».
Почему? Герб области — орёл и лев. Взяли за основу орла, а так как в регионе чаще встречается именно орлан, остановились на нём.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор подчеркнул, что публично перечислить абсолютно все задачи, которые выполняют бойцы формирований, он не может.