Не «Барсом» единым: в Белгородской области теперь есть «Орлан»

Во второй половине 2024 года стало известно о формировании отряда «Барс-Белгород». Добровольцы в этом случае подписывают контракт с Минобороны РФ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бойцы отряда не выполняют задач на первой линии. Они занимаются охраной важных объектов, их могут привлечь в случае необходимости к эвакуации населения.