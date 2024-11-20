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Posted 20 ноября, 12:25

Published 20 ноября, 12:25

Modified 20 ноября, 12:27

Updated 20 ноября, 12:27

В Белгородской области есть самооборона, «Барс» и «Орлан»

Не «Барсом» единым: в Белгородской области теперь есть «Орлан»

20 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI. В Белгородской области есть самооборона, «Барс» и «Орлан»

Гладков объяснил разницу между самообороной, «Барсом» и ГУП «Орлан»

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Новости Белгорода
В Белгородской области теперь есть три структуры, выполняющие задачи по охране объектов и защите населения. Чем они различаются, ответил губернатор. Также Вячеслав Гладков раскрыл название третьего формирования.

Первыми в Белгородской области появились отряды самообороны. Бойцы среди прочего помогают с эвакуацией пострадавших и транспорта при ЧП, с перекрытием дорог в опасных зонах.

Во второй половине 2024 года стало известно о формировании отряда «Барс-Белгород». Добровольцы в этом случае подписывают контракт с Минобороны РФ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бойцы отряда не выполняют задач на первой линии. Они занимаются охраной важных объектов, их могут привлечь в случае необходимости к эвакуации населения.

Третье формирование — СГУП, созданный при взаимодействии с Росгвардией. Стало известно, что отряд получил название «Орлан».

Почему? Герб области — орёл и лев. Взяли за основу орла, а так как в регионе чаще встречается именно орлан, остановились на нём.
Вячеслав Гладков

При этом губернатор подчеркнул, что публично перечислить абсолютно все задачи, которые выполняют бойцы формирований, он не может.

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