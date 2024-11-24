Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области

Posted 24 ноября, 16:24
Published 24 ноября, 16:24
Modified 24 ноября, 16:26
Updated 24 ноября, 16:26
По информации главы области, атакам со стороны ВСУ подверглись четыре населённых пункта. В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны.
У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Медики скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации боец отказался. Кроме этого, в селе от атак в одном доме повреждены остекление, фасад и кровля.
В Краснояружском районе село Графовка попало под артиллерийский обстрел. В частном доме выбиты окна, посечён забор.
В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия.
Система РЭБ беспилотник подавила. Он упал на дорогу и сдетонировал. У автобуса повреждено заднее остекление.
В Белгородском районе в селе Отрадное сбили дрон ВСУ. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также машина.
Информация о последствиях атак уточняется.
Напомним, за прошедшие сутки под удар попали четыре приграничных муниципалитета. Но последствий в этот раз оказалось не так много.