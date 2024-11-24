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Posted 24 ноября, 16:24

Published 24 ноября, 16:24

Modified 24 ноября, 16:26

Updated 24 ноября, 16:26

Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области

Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области

24 ноября 2024, 16:24
Фото: 1MI.
Сюжет
ВСУ
У мужчины черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации главы области, атакам со стороны ВСУ подверглись четыре населённых пункта. В селе Грузское Борисовского района в результате сброса взрывных устройств с дронов получил ранения боец самообороны.

У него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Медики скорой оказали ему всю необходимую помощь. От госпитализации боец отказался. Кроме этого, в селе от атак в одном доме повреждены остекление, фасад и кровля.

В Краснояружском районе село Графовка попало под артиллерийский обстрел. В частном доме выбиты окна, посечён забор.

В посёлке Красная Яруга FPV-дрон атаковал служебный автобус, в котором ехали сотрудники сельхозпредприятия.

Система РЭБ беспилотник подавила. Он упал на дорогу и сдетонировал. У автобуса повреждено заднее остекление.

В Белгородском районе в селе Отрадное сбили дрон ВСУ. В результате падения обломков беспилотника повреждены окна и стены в частном доме, а также машина.

Информация о последствиях атак уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки под удар попали четыре приграничных муниципалитета. Но последствий в этот раз оказалось не так много.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгород#ВСУ#Ранения#Черепно-мозговая травма#Атака#Сотрясение мозга#Боец самообороны
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