«Мужики с палками»: Гладкова задели слова в вопросе о бойцах самообороны

«В интервью ранее вы говорили, что в самооборону входит 6 тысяч человек. При этом они не имеют никаких прямых договорённостей с федеральными силовыми структурами. И что это за люди? Какие-то мужики с палками?» — поинтересовался представляющий ИА «Регнум» журналист.