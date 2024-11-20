«Мужики с палками»: Гладкова задели слова в вопросе о бойцах самообороны

Posted 20 ноября, 13:53
Published 20 ноября, 13:53
Modified 20 ноября, 13:55
Updated 20 ноября, 13:55
«В интервью ранее вы говорили, что в самооборону входит 6 тысяч человек. При этом они не имеют никаких прямых договорённостей с федеральными силовыми структурами. И что это за люди? Какие-то мужики с палками?» — поинтересовался представляющий ИА «Регнум» журналист.
Губернатора задела прозвучавшая в вопросе фраза.
Это не мужики с палками. Мужики с палками — это в других регионах. У нас другой уровень культуры защиты своей земли. Нужно проехать и посмотреть своими глазами, чем занимаются эти люди. Как они днём работают, а вечерами, зачастую рискуя жизнью, спасают других.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор добавил, что 600 бойцов отряда самообороны получили различные награды. За время возникновения формирования 32 участника получили ранения, восемь человек погибли.
На вопрос о том, чем различаются задачи бойцов самообороны, отряда «Барс-Белгород» и СГУП «Орлан», Гладков ответил ранее.