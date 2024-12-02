Ранен мужчина, разрушен дом в первый день декабря в Белгородской области

Posted 2 декабря, 06:30
Published 2 декабря, 06:30
Modified 2 декабря, 06:32
Updated 2 декабря, 06:32
1 декабря Белгородскую область атаковали 71 боеприпасом и 24 беспилотниками. Ранен мирный житель, есть разрушения.
Мужчина пострадал после атаки FPV-дрона в Белгородском районе. В больницу он попал в тяжёлом состоянии — с множественными ранениями рук, ног и живота.
В Белгородском районе после атак ВСУ повреждения выявили в частном доме, двух надворных постройках и автомобиле, в Шебекинском горокруге — в трёх частных домах. В Борисовском районе из-за ударов БПЛА разрушен жилой дом, пострадали два автобуса и два легковых авто.
Обстрелам и атакам БПЛА накануне также подверглись Волоконовский, Ивнянский и Краснояружский районы, Грайворонский и Яковлевский округа. Последствий на земле там не обнаружили.