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Posted 2 декабря, 06:30

Published 2 декабря, 06:30

Modified 2 декабря, 06:32

Updated 2 декабря, 06:32

Мирный житель пострадал под Белгородом после атаки дрона

Ранен мужчина, разрушен дом в первый день декабря в Белгородской области

2 декабря 2024, 06:30
Фото: 1MI. Мирный житель пострадал под Белгородом после атаки дрона

ВСУ атаковали Белгородскую область 71 боеприпасом и 24 БПЛА

Сюжет
Приграничье
Атаки на Белгородскую область не прекращаются. За сутки по региону выпустили 71 боеприпас и 24 беспилотника. Пострадал мирный житель, есть разрушения жилья, повреждён транспорт, сообщили в оперштабе.

1 декабря Белгородскую область атаковали 71 боеприпасом и 24 беспилотниками. Ранен мирный житель, есть разрушения.

Мужчина пострадал после атаки FPV-дрона в Белгородском районе. В больницу он попал в тяжёлом состоянии — с множественными ранениями рук, ног и живота.

В Белгородском районе после атак ВСУ повреждения выявили в частном доме, двух надворных постройках и автомобиле, в Шебекинском горокруге — в трёх частных домах. В Борисовском районе из-за ударов БПЛА разрушен жилой дом, пострадали два автобуса и два легковых авто.

Обстрелам и атакам БПЛА накануне также подверглись Волоконовский, Ивнянский и Краснояружский районы, Грайворонский и Яковлевский округа. Последствий на земле там не обнаружили.

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