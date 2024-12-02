Ранен мужчина, разрушен дом в первый день декабря в Белгородской области

В Белгородском районе после атак ВСУ повреждения выявили в частном доме, двух надворных постройках и автомобиле, в Шебекинском горокруге — в трёх частных домах. В Борисовском районе из-за ударов БПЛА разрушен жилой дом, пострадали два автобуса и два легковых авто.