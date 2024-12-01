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Posted 1 декабря, 14:45

Published 1 декабря, 14:45

Modified 1 декабря, 14:47

Updated 1 декабря, 14:47

Белгородские программисты создали приложение с картой укрытий

Куда бежать при обстреле: в Белгороде сделали приложение с картой укрытий

1 декабря 2024, 14:45
Фото: Скриншот приложения.

Белгородские программисты создали приложение с картой укрытий

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Новости Белгорода
В приложении можно найти ближайшие укрытия, построить правильный маршрут и включить уведомления об опасностях ракетного обстрела или атаки Беспилотников, пишет «Фонарь».

В магазине RuStore приложение доступно с 1 декабря 2024 года.

Группа разработчиков под руководством программиста Андрея Созыкина выложила в магазине приложений новый продукт «Белгород. Укрытия», над которым они работали начиная с июня. В этом приложении отображены расположения убежищ в Белгороде: как модульные, так и подвальные, а также подземные переходы и подъезды многоквартирных домов, которые открываются в случае угрозы ракетного нападения.

Пользователи смогут построить маршрут для пеших или автомобильных перемещений, и программа сама определит все доступные укрытия на этом пути, чтобы человек знал заранее, куда можно припарковать машину или спрятаться в случае необходимости.

Можно включить уведомления, тогда в случае угрозы будут приходить оповещения, как и сообщения об отбоях.

Для входа в приложение можно использовать SMS-сообщения, а также учетные записи в сервисах «Яндекс» или «ВКонтакте». Скачать приложение «Белгород. Укрытия» можно по ссылке. В будущем разработчики планируют добавить в приложение информацию об убежищах в других городах и поселках Белгородской области.

Чтобы обновлять информацию о местоположениях укрытий, техническая поддержка приложения планирует проводить проверки не реже чем раз в три месяца, основываясь как на официальных данных муниципалитета, так и на обратную связь от пользователей.

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#Евгений Грицков#Новости Белгорода#Приложение#Белгород#СВО#Карта укрытий
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