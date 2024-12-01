Куда бежать при обстреле: в Белгороде сделали приложение с картой укрытий

Posted 1 декабря, 14:45
Published 1 декабря, 14:45
Modified 1 декабря, 14:47
Updated 1 декабря, 14:47
В магазине RuStore приложение доступно с 1 декабря 2024 года.
Группа разработчиков под руководством программиста Андрея Созыкина выложила в магазине приложений новый продукт «Белгород. Укрытия», над которым они работали начиная с июня. В этом приложении отображены расположения убежищ в Белгороде: как модульные, так и подвальные, а также подземные переходы и подъезды многоквартирных домов, которые открываются в случае угрозы ракетного нападения.
Пользователи смогут построить маршрут для пеших или автомобильных перемещений, и программа сама определит все доступные укрытия на этом пути, чтобы человек знал заранее, куда можно припарковать машину или спрятаться в случае необходимости.
Можно включить уведомления, тогда в случае угрозы будут приходить оповещения, как и сообщения об отбоях.
Для входа в приложение можно использовать SMS-сообщения, а также учетные записи в сервисах «Яндекс» или «ВКонтакте». Скачать приложение «Белгород. Укрытия» можно по ссылке. В будущем разработчики планируют добавить в приложение информацию об убежищах в других городах и поселках Белгородской области.
Чтобы обновлять информацию о местоположениях укрытий, техническая поддержка приложения планирует проводить проверки не реже чем раз в три месяца, основываясь как на официальных данных муниципалитета, так и на обратную связь от пользователей.