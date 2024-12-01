Куда бежать при обстреле: в Белгороде сделали приложение с картой укрытий

Группа разработчиков под руководством программиста Андрея Созыкина выложила в магазине приложений новый продукт «Белгород. Укрытия», над которым они работали начиная с июня. В этом приложении отображены расположения убежищ в Белгороде: как модульные, так и подвальные, а также подземные переходы и подъезды многоквартирных домов, которые открываются в случае угрозы ракетного нападения.