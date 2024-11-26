Укрытие появится, а туалет? Как в Белгороде благоустроят новый скейт-парк

Posted 26 ноября, 06:40
Published 26 ноября, 06:40
Modified 26 ноября, 06:42
Updated 26 ноября, 06:42
На улице Губкина в Белгороде закончилось строительство скейт-парка. Зоны для профессионалов и любителей выполнили из бетона. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. Сейчас завершается благоустройство территории.
Кроме того, рабочие отремонтировали аварийную лестницу, ведущую к скейт-парку со стороны жилых домов, добавили освещение улицы. В скором времени на территории разместят укрытие на случай обстрелов, скамьи и урны.
Первые посетители скейт-парка, которые и выступили с идеей его создания, предложили добавить ещё несколько элементов более сложного уровня, уличный туалет и облагородить некоторые «народные тропы». Мэр Валентин Демидов пообещал проработать этот вопрос.