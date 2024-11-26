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Posted 26 ноября, 06:40

Published 26 ноября, 06:40

Modified 26 ноября, 06:42

Updated 26 ноября, 06:42

Новый скейт-парк на Губкина

Укрытие появится, а туалет? Как в Белгороде благоустроят новый скейт-парк

26 ноября 2024, 06:40
Фото: страница Валентина Демидова. Новый скейт-парк на Губкина

В Белгороде завершили строительство скейт-площадки на Харгоре

Сюжет
Новости Белгорода
На улице Губкина завершили строительство нового скейт-парка. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию, после чего завезут туда урны, скамьи и укрытия. Что ещё может появиться на территории, рассказал мэр Валентин Демидов.

На улице Губкина в Белгороде закончилось строительство скейт-парка. Зоны для профессионалов и любителей выполнили из бетона. Общая площадь составляет 500 квадратных метров. Сейчас завершается благоустройство территории.

Кроме того, рабочие отремонтировали аварийную лестницу, ведущую к скейт-парку со стороны жилых домов, добавили освещение улицы. В скором времени на территории разместят укрытие на случай обстрелов, скамьи и урны.

Первые посетители скейт-парка, которые и выступили с идеей его создания, предложили добавить ещё несколько элементов более сложного уровня, уличный туалет и облагородить некоторые «народные тропы». Мэр Валентин Демидов пообещал проработать этот вопрос.

Новый скейт-парк на ГубкинаНовый скейт-парк на Губкина
Новый скейт-парк на ГубкинаНовый скейт-парк на Губкина
Новый скейт-парк на ГубкинаНовый скейт-парк на Губкина
Новый скейт-парк на Губкина. Фото: страница Валентина Демидова
В Белгороде назвали сроки открытия нового скейт-парка на Харгоре
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