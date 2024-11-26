Укрытие появится, а туалет? Как в Белгороде благоустроят новый скейт-парк

В Белгороде завершили строительство скейт-площадки на Харгоре

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На улице Губкина завершили строительство нового скейт-парка. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию, после чего завезут туда урны, скамьи и укрытия. Что ещё может появиться на территории, рассказал мэр Валентин Демидов.