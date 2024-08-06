Почему из Центрального парка Белгорода убрали скейт-площадку?

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В ходе вечернего прямого эфира жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, куда из парка исчез скейт-парк, который открыли только несколько лет назад.
Оказалось, что скейт-парк пришло время заменить на новый. Его вместе с памп-треком планируют открыть до конца августа.
«Срок эксплуатации этого скейт-парка подошёл к концу, мы его меняем. Это одна из задач, которую мы решаем в ходе реконструкции Центрального парка. На прежнем месте скейт-парка сейчас строится бетонный, чья площадь составит более тысячи квадратных метров, а также асфальтовый памп-трек, где установят специальное оборудование для спортсменов», — объяснил Демидов.
Напомним, что об открытии новой скейт-площадки в Центральном парке стало известно в конце июля. Его вместе с памп-треком разместят со стороны улицы Островского, рядом с всесезонными дорожками.
Ещё один скейт-парк до конца года появится на улице Губкина на Харгоре. На эти цели выделят примерно 13 миллионов рублей.