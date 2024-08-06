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Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Мэр объяснил, почему из парка Белгорода убрали скейт-площадку

Почему из Центрального парка Белгорода убрали скейт-площадку?

6 августа 2024, 16:07
Фото: 1MI

Мэр объяснил, почему из парка Белгорода убрали скейт-площадку

Обновлённый скейт-парк в центре Белгорода появился только несколько лет назад, однако недавно его убрали. В чём причина исчезновения площадки, объяснил мэр Валентин Демидов.

В ходе вечернего прямого эфира жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова, куда из парка исчез скейт-парк, который открыли только несколько лет назад.

Оказалось, что скейт-парк пришло время заменить на новый. Его вместе с памп-треком планируют открыть до конца августа.

«Срок эксплуатации этого скейт-парка подошёл к концу, мы его меняем. Это одна из задач, которую мы решаем в ходе реконструкции Центрального парка. На прежнем месте скейт-парка сейчас строится бетонный, чья площадь составит более тысячи квадратных метров, а также асфальтовый памп-трек, где установят специальное оборудование для спортсменов», — объяснил Демидов.

Напомним, что об открытии новой скейт-площадки в Центральном парке стало известно в конце июля. Его вместе с памп-треком разместят со стороны улицы Островского, рядом с всесезонными дорожками.

Ещё один скейт-парк до конца года появится на улице Губкина на Харгоре. На эти цели выделят примерно 13 миллионов рублей.

Новые скейт-площадку и памп-трек откроют в парке имени Ленина в Белгороде
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Скейт-парк#Валентин Демидов#Центральный парк имени Ленина
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