Почему из Центрального парка Белгорода убрали скейт-площадку?

Мэр объяснил, почему из парка Белгорода убрали скейт-площадку

Обновлённый скейт-парк в центре Белгорода появился только несколько лет назад, однако недавно его убрали. В чём причина исчезновения площадки, объяснил мэр Валентин Демидов.