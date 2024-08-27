Новые скейт-парк и памп-трек появились в Центральном парке Белгорода

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Завершилось строительство новой скейт-площадки в Центральном парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина. Её планировали открыть к концу августа и успели в срок.
Старую убрали из парка во время реконструкции, потому что у неё истёк срок эксплуатации.
Новая же поделена на две зоны — скейт-парк и памп-трек. Первый сделан из бетона, а второй — из асфальта. Общая площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Место менять не стали, разместили в спортивной зоне со стороны улицы Островского.
На площадках уже установили необходимое оборудование и смонтировали освещение. Теперь там могут тренироваться и проводить соревнования любители кататься на скейтах, самокатах, велосипедах и BMX-роликах.