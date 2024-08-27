bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Новый скейт-парк в парке имени Ленина

Новые скейт-парк и памп-трек появились в Центральном парке Белгорода

27 августа 2024, 12:07
Фото: Telelgram-канал Валентина Демидова
Новый скейт-парк в парке имени Ленина

Завершилось строительство новой скейт-площадки в Белгороде

Любители экстремального катания скоро «оккупируют» парк имени Ленина. Недавно там завершилось строительство новой скейт-площадки. Теперь у спортсменов появилась не только зона для тренировок, но и для соревнований, рассказал мэр Валентин Демидов.

Завершилось строительство новой скейт-площадки в Центральном парке культуры и отдыха имени В. И. Ленина. Её планировали открыть к концу августа и успели в срок.

Старую убрали из парка во время реконструкции, потому что у неё истёк срок эксплуатации.

Новая же поделена на две зоны — скейт-парк и памп-трек. Первый сделан из бетона, а второй — из асфальта. Общая площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Место менять не стали, разместили в спортивной зоне со стороны улицы Островского.

На площадках уже установили необходимое оборудование и смонтировали освещение. Теперь там могут тренироваться и проводить соревнования любители кататься на скейтах, самокатах, велосипедах и BMX-роликах.

Новый скейт-парк появится в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Сами виноваты: почему дети на проблемном скейт-парке в Старом Осколе получают травмыРебёнка увезли на скорой после катания в проблемном скейт-парке под БелгородомНепогода унесла часть скейт-площадки в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Велосипеды#Белгород#Скейт-парк#Памп-трек#Самокаты#Скейтбординг
Подпишитесь
Обстрелы привели к двум пожарам в Белгородской области
Сегодня, 13:28
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Сегодня, 05:01
Москвича подозревают в том, что он заложил бомбу в Белгородской области
Сегодня, 14:24
Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев
Сегодня, 08:15
Городские афиши в Белгороде опустели: мероприятия отменили или дело в чём-то другом?
Сегодня, 11:49
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно
Сегодня, 08:26