Новые скейт-парк и памп-трек появились в Центральном парке Белгорода

Новая же поделена на две зоны — скейт-парк и памп-трек. Первый сделан из бетона, а второй — из асфальта. Общая площадь составила более 1,5 тысячи квадратных метров. Место менять не стали, разместили в спортивной зоне со стороны улицы Островского.