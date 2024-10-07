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Posted 7 октября, 10:58

Published 7 октября, 10:58

Modified 7 октября, 15:14

Updated 7 октября, 15:14

Строительные работы скейт-парка

В Белгороде назвали сроки открытия нового скейт-парка на Харгоре

7 октября 2024, 10:58
Фото: страница Валентина Демидова
Строительные работы скейт-парка

В Белгороде начали строить новый скейт-парк

Сюжет
Строительство
Новую скейт-площадку разместят по улице Губкина. На одной территории смогут заниматься как начинающие спортсмены, так и профессионалы. Для каждого организуют элементы для трюков, отметил мэр Валентин Демидов.

На улице Губкина в Белгороде начались строительные работы — вскоре на этом месте появится скейт-парк. Сейчас рабочие формируют основания и монтируют металлические конструкции.

Скейт-парк построят из высококачественного бетона на площади около 500 квадратных метров. Тут разместят зоны для профессионалов и отдельно — для начинающих скейтеров. Кроме того, на территории установят различные элементы для выполнения трюков.

Мэр Валентин Демидов отметил, что парк планируют открыть до конца этого месяца.

Напомним, что на строительство скейт-парка на улице Губкина выделили около 13 млн рублей. Ранее ещё одна скейт-площадка также появилась в Центральном парке.

Строительные работы скейт-паркаСтроительные работы скейт-парка
Строительные работы скейт-паркаСтроительные работы скейт-парка
Строительные работы скейт-паркаСтроительные работы скейт-парка
Строительные работы скейт-паркаСтроительные работы скейт-парка
Строительные работы скейт-паркаСтроительные работы скейт-парка
Строительные работы скейт-парка. Фото: страница Валентина Демидова
Новые скейт-парк и памп-трек появились в Центральном парке Белгорода
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