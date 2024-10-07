В Белгороде назвали сроки открытия нового скейт-парка на Харгоре

Posted 7 октября, 10:58
Published 7 октября, 10:58
Modified 7 октября, 15:14
Updated 7 октября, 15:14
На улице Губкина в Белгороде начались строительные работы — вскоре на этом месте появится скейт-парк. Сейчас рабочие формируют основания и монтируют металлические конструкции.
Скейт-парк построят из высококачественного бетона на площади около 500 квадратных метров. Тут разместят зоны для профессионалов и отдельно — для начинающих скейтеров. Кроме того, на территории установят различные элементы для выполнения трюков.
Мэр Валентин Демидов отметил, что парк планируют открыть до конца этого месяца.
Напомним, что на строительство скейт-парка на улице Губкина выделили около 13 млн рублей. Ранее ещё одна скейт-площадка также появилась в Центральном парке.