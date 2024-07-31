Новые скейт-площадку и памп-трек откроют в парке имени Ленина в Белгороде

Скейт-парк изготовят из бетона, а памп-трек — из асфальта. Их площадь составит более 1000 и 680 квадратных метров, соответственно. Здесь также появится всё необходимое для спортсменов оборудование. По периметру смонтируют освещение, а рядом разместят скамейки и урны.