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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:57

Новая скейт-площадка в Белгороде

Новые скейт-площадку и памп-трек откроют в парке имени Ленина в Белгороде

31 июля 2024, 12:54
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Новая скейт-площадка в Белгороде

Мэр Белгорода рассказал о ходе строительства двух скейт-парков

В Белгороде продолжает появляться инфраструктура для занятия экстремальными видами спорта. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что почти закончены скейт-парк и памп-трек в Центральном парке, а до конца года планируют построить ещё одну площадку на Харгоре.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе строительства новых скейт-парка и памп-трека в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина.

Планируется, что обе площадки будут открыты до конца августа. Их разместят со стороны улицы Островского, рядом с всесезонными дорожками, которые летом подходят для катания на роликах, а зимой превращаются в каток.

Скейт-парк изготовят из бетона, а памп-трек — из асфальта. Их площадь составит более 1000 и 680 квадратных метров, соответственно. Здесь также появится всё необходимое для спортсменов оборудование. По периметру смонтируют освещение, а рядом разместят скамейки и урны.

Ещё один скейт-парк построят на Харьковской горе до конца 2024 года. Он будет находиться на улице Губкина, рядом с Архиерейской рощей. Площадь самого бетонного скейт-парка предположительно составит 360 квадратных метров, а флэт-зоны рядом — 120 квадратных метров.

Напомним, что на строительство скейт-парка в районе Архиерейской рощи планируется потратить более 13 миллионов рублей. Кататься в парке смогут и профессионалы, и новички благодаря зонированию территории.

Новый скейт-парк появится в Белгороде
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