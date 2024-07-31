Новые скейт-площадку и памп-трек откроют в парке имени Ленина в Белгороде

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе строительства новых скейт-парка и памп-трека в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина.
Планируется, что обе площадки будут открыты до конца августа. Их разместят со стороны улицы Островского, рядом с всесезонными дорожками, которые летом подходят для катания на роликах, а зимой превращаются в каток.
Скейт-парк изготовят из бетона, а памп-трек — из асфальта. Их площадь составит более 1000 и 680 квадратных метров, соответственно. Здесь также появится всё необходимое для спортсменов оборудование. По периметру смонтируют освещение, а рядом разместят скамейки и урны.
Ещё один скейт-парк построят на Харьковской горе до конца 2024 года. Он будет находиться на улице Губкина, рядом с Архиерейской рощей. Площадь самого бетонного скейт-парка предположительно составит 360 квадратных метров, а флэт-зоны рядом — 120 квадратных метров.
Напомним, что на строительство скейт-парка в районе Архиерейской рощи планируется потратить более 13 миллионов рублей. Кататься в парке смогут и профессионалы, и новички благодаря зонированию территории.