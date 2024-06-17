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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:15

Скейт-парк в Старом Осколе

Ребёнка увезли на скорой после катания в проблемном скейт-парке под Белгородом

17 июня 2024, 09:15
Фото: «Старый Оскол №1»
Скейт-парк в Старом Осколе

За неделю в скейт-парке в Старом Осколе пострадали два юных самокатчика

Речь идёт о скейт-парке в Зелёном Логу в Старом Осколе. Местные Telegram-каналы сообщают, что ЧП произошли из-за состояния покрытия площадки.

На днях в парке Зелёный Лог парень на самокате разбил подбородок. Колесо угодило в дырку на покрытии рампы. Как сообщает «Старый Оскол № 1» со ссылкой на данные администрации, материал для ремонта площадки уже закуплен. С 17 июня начнётся разработка технического задания к контракту.

Второе ЧП также произошло на неделе. Мальчик на самокате упал, выбил зубы и получил травму головы. Отмечается, что колесо транспорта тоже угодило в дырку.

Напомним, что такая ситуация в этом скейт-парке происходит не в первый раз. Два года назад девятилетний мальчик катался там на самокате, переднее колесо попало в пробой полотна. Ребёнок сломал челюсть. Проверку после происшествия начали тогда следователи.

Ребёнку провели операцию и установили пластину из титана, чтобы кости правильно срослись. Позже стало известно, что в Старом Осколе судятся с подрядчиком скейт-парка.

Скейт-парк в Старом ОсколеСкейт-парк в Старом Осколе
Скейт-парк в Старом ОсколеСкейт-парк в Старом Осколе
Скейт-парк в Старом ОсколеСкейт-парк в Старом Осколе
Скейт-парк в Старом ОсколеСкейт-парк в Старом Осколе
Скейт-парк в Старом Осколе
Фото: «Оскол стелит»
В Старом Осколе судятся с подрядчиком скейт-парка
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Травма#Белгород#Скейт-парк#Самокат
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