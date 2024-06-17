Ребёнка увезли на скорой после катания в проблемном скейт-парке под Белгородом

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На днях в парке Зелёный Лог парень на самокате разбил подбородок. Колесо угодило в дырку на покрытии рампы. Как сообщает «Старый Оскол № 1» со ссылкой на данные администрации, материал для ремонта площадки уже закуплен. С 17 июня начнётся разработка технического задания к контракту.
Второе ЧП также произошло на неделе. Мальчик на самокате упал, выбил зубы и получил травму головы. Отмечается, что колесо транспорта тоже угодило в дырку.
Напомним, что такая ситуация в этом скейт-парке происходит не в первый раз. Два года назад девятилетний мальчик катался там на самокате, переднее колесо попало в пробой полотна. Ребёнок сломал челюсть. Проверку после происшествия начали тогда следователи.