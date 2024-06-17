Ребёнка увезли на скорой после катания в проблемном скейт-парке под Белгородом

Напомним, что такая ситуация в этом скейт-парке происходит не в первый раз. Два года назад девятилетний мальчик катался там на самокате, переднее колесо попало в пробой полотна. Ребёнок сломал челюсть. Проверку после происшествия начали тогда следователи.