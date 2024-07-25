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Модель будущей скейт-площадки

Новый скейт-парк появится в Белгороде

25 июля 2024, 08:01
Фото: документы госзакупки
Модель будущей скейт-площадки

Более 13 млн рублей потратят в Белгороде на скейт-парк

В Белгороде появится новая скейт-площадка. Её установят на Харгоре за 13,3 миллиона рублей. Площадка будет занимать 480 квадратных метров, основной материал — бетон. Она будет предназначена для катания как профессионалов, так и новичков.

Администрация Белгорода ищет подрядчика для строительства и установки нового скейт-парка. Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных закупок. Из бюджета планируется выделить на эти цели 13,3 миллиона рублей.

Скейт-площадка будет расположена на Харьковской горе, недалеко от Архиерейской рощи, в районе улицы Губкина, 47. Площадка, согласно проекту, состоит из 11 бетонных модулей и будет разделена на две части: собственно скейт-парк на 360 кв. м и зону для начинающих райдеров — флэт-зону на 120 кв. м. В этой зоне будут только ровные поверхности и минимальное количество фигур, что обеспечит максимальную безопасность для новичков.

Все работы должны быть завершены к концу сентября.

Модель будущей скейт-площадкиМодель будущей скейт-площадки
Модель будущей скейт-площадкиМодель будущей скейт-площадки
Модель будущей скейт-площадкиМодель будущей скейт-площадки
Модель будущей скейт-площадкиМодель будущей скейт-площадки
Модель будущей скейт-площадки
Фото: документы госзакупки
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Харьковская гора#Белгород#Архиерейская роща#Скейт-парк
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