Новый скейт-парк появится в Белгороде

Скейт-площадка будет расположена на Харьковской горе, недалеко от Архиерейской рощи, в районе улицы Губкина, 47. Площадка, согласно проекту, состоит из 11 бетонных модулей и будет разделена на две части: собственно скейт-парк на 360 кв. м и зону для начинающих райдеров — флэт-зону на 120 кв. м. В этой зоне будут только ровные поверхности и минимальное количество фигур, что обеспечит максимальную безопасность для новичков.