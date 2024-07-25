Новый скейт-парк появится в Белгороде

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Администрация Белгорода ищет подрядчика для строительства и установки нового скейт-парка. Соответствующая информация была опубликована на сайте государственных закупок. Из бюджета планируется выделить на эти цели 13,3 миллиона рублей.
Скейт-площадка будет расположена на Харьковской горе, недалеко от Архиерейской рощи, в районе улицы Губкина, 47. Площадка, согласно проекту, состоит из 11 бетонных модулей и будет разделена на две части: собственно скейт-парк на 360 кв. м и зону для начинающих райдеров — флэт-зону на 120 кв. м. В этой зоне будут только ровные поверхности и минимальное количество фигур, что обеспечит максимальную безопасность для новичков.
Все работы должны быть завершены к концу сентября.