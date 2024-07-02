Сами виноваты: почему дети на проблемном скейт-парке в Старом Осколе получают травмы

В администрации Бел.Ру ответили, что письменных жалоб на неудовлетворительное состояние скейт-парка в администрацию и учреждение не поступало, но с 7 мая по 25 июня система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала пять сообщений, размещённых в открытых источниках, после чего обслуживающая организация усилила контроль доступа к повреждённому оборудованию.