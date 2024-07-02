Сами виноваты: почему дети на проблемном скейт-парке в Старом Осколе получают травмы

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 07:16
В скейт-парке в Зелёном Логу в Старом Осколе пострадали два юных самокатчика. Это произошло с разницей в неделю. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в местную администрацию.
Из ответа следует, что благоустройство рекреационной зоны в микрорайоне Зелёный Лог с оборудованием скейт-парка произошло в 2020 году. Заказчиком работы выступило управление капстроительства Старооскольского округа, а подрядчиком — компания «Федераль».
Строительство скейт-парка происходило за счёт средств бюджета городского округа. Цена контракта составила 17 млн рублей. Объект передали на обслуживание в МБУ «СГМПО КХ» — структуре администрации со сложным названием «Старооскольское городское многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» — 4 июля 2022 года. Директор — Константин Трощилов.
В администрации Бел.Ру ответили, что письменных жалоб на неудовлетворительное состояние скейт-парка в администрацию и учреждение не поступало, но с 7 мая по 25 июня система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала пять сообщений, размещённых в открытых источниках, после чего обслуживающая организация усилила контроль доступа к повреждённому оборудованию.
В администрации добавили, что доступ к конструкции ограничили, установили металлические ограждения и сигнальную ленту, а на элементах скейт-парка разместили информационные стенды с объявлением об ограничении доступа.
К сожалению, не всех жителей города они останавливают — сигнальные ленты обрываются, а ограждающие конструкции повреждаются. Ежедневно обновляются элементы, сигнализирующие об ограничении доступа, а также дежурят сотрудники обслуживающей организации.
Из ответа администрации Старооскольского округа
Что касается ремонта, уже закуплена ламинированная фанера и необходимые материалы для замены повреждённых элементов. Обслуживающая организация завершит работы до 8 июля текущего года. Ремонтные работе будут проходить за счёт средств МБУ «СГМПО КХ».
Почему МБУ «СГМПО КХ» допустило такое состояние скейт-парка, в ответе не сообщили.