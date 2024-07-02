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В администрации Старого Оскола озвучили сроки ремонта скейт-парка

Сами виноваты: почему дети на проблемном скейт-парке в Старом Осколе получают травмы

2 июля 2024, 06:50
Фото: 1MI

В администрации Старого Оскола озвучили сроки ремонта скейт-парка

За неделю в скейт-парке в Старом Осколе пострадали два юных самокатчика. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в местную администрацию и выяснили, сколько средств выделили на строительство объекта и когда его приведут в порядок.
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Бюджет

В скейт-парке в Зелёном Логу в Старом Осколе пострадали два юных самокатчика. Это произошло с разницей в неделю. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в местную администрацию.

Из ответа следует, что благоустройство рекреационной зоны в микрорайоне Зелёный Лог с оборудованием скейт-парка произошло в 2020 году. Заказчиком работы выступило управление капстроительства Старооскольского округа, а подрядчиком — компания «Федераль».

Строительство скейт-парка происходило за счёт средств бюджета городского округа. Цена контракта составила 17 млн рублей. Объект передали на обслуживание в МБУ «СГМПО КХ» — структуре администрации со сложным названием «Старооскольское городское многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» — 4 июля 2022 года. Директор — Константин Трощилов.

В администрации Бел.Ру ответили, что письменных жалоб на неудовлетворительное состояние скейт-парка в администрацию и учреждение не поступало, но с 7 мая по 25 июня система «Инцидент-менеджмент» зафиксировала пять сообщений, размещённых в открытых источниках, после чего обслуживающая организация усилила контроль доступа к повреждённому оборудованию.

В администрации добавили, что доступ к конструкции ограничили, установили металлические ограждения и сигнальную ленту, а на элементах скейт-парка разместили информационные стенды с объявлением об ограничении доступа.

К сожалению, не всех жителей города они останавливают — сигнальные ленты обрываются, а ограждающие конструкции повреждаются. Ежедневно обновляются элементы, сигнализирующие об ограничении доступа, а также дежурят сотрудники обслуживающей организации.
Из ответа администрации Старооскольского округа

Что касается ремонта, уже закуплена ламинированная фанера и необходимые материалы для замены повреждённых элементов. Обслуживающая организация завершит работы до 8 июля текущего года. Ремонтные работе будут проходить за счёт средств МБУ «СГМПО КХ».

Почему МБУ «СГМПО КХ» допустило такое состояние скейт-парка, в ответе не сообщили.

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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Бюджет#Благоустройство#Ремонтные работы#Администрация#Эксклюзив#Белгород#Скейт-парк#Инцидент-менеджмент
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