«Миграция» продолжается: почему некоторые укрытия исчезают с остановок Белгорода?

В Белгороде меняют месторасположение некоторых укрытий

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Жители Белгорода заметили, что с некоторых остановок пропали модульные конструкции. Оказалось, что им найдут другое место: например, одно из них могут установить на бульваре Юности, где сейчас из защиты стоят одни блоки. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.