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Posted 26 ноября, 09:25

Published 26 ноября, 09:25

Modified 26 ноября, 09:25

Updated 26 ноября, 09:25

Укрытие на бульваре Юности, 45

«Миграция» продолжается: почему некоторые укрытия исчезают с остановок Белгорода?

26 ноября 2024, 09:25
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Укрытие на бульваре Юности, 45

В Белгороде меняют месторасположение некоторых укрытий

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Новости Белгорода
Жители Белгорода заметили, что с некоторых остановок пропали модульные конструкции. Оказалось, что им найдут другое место: например, одно из них могут установить на бульваре Юности, где сейчас из защиты стоят одни блоки. Подробности рассказал мэр Валентин Демидов.

С некоторых остановок Белгорода продолжают убирать модульные конструкции. Ранее одну из них жители «потеряли» на остановке «Швейная фабрика», теперь их не увидели на «Соколе» и на рынке «Восход». А на бульваре Юности, 45 вместо модульной конструкции вблизи остановки стоят блоки.

Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что некоторые укрытия «мигрируют» — им найдут другие места для размещения. Например, одну из них, вероятно, установят на бульваре Юности, 45, где сейчас размещены обычные блоки.

«В соответствии с поручением губернатора в настоящее время прорабатываются предложения по оптимизации размещения модульных защитных сооружений на территории Белгорода. Указанная Вами остановка в список потребностей внесена и будет обязательно учтена в работе», — ответил жительнице Демидов.

Напомним, что в Белгородской области проведут инвентаризацию убежищ и укрытий. Для этого в регионе создали специальную комиссию.

Оптимизация добралась и до укрытий: с остановки в Белгороде «пропало» убежище
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Модульные укрытия
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