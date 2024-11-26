«Миграция» продолжается: почему некоторые укрытия исчезают с остановок Белгорода?

Posted 26 ноября, 09:25
Published 26 ноября, 09:25
Modified 26 ноября, 09:25
Updated 26 ноября, 09:25
С некоторых остановок Белгорода продолжают убирать модульные конструкции. Ранее одну из них жители «потеряли» на остановке «Швейная фабрика», теперь их не увидели на «Соколе» и на рынке «Восход». А на бульваре Юности, 45 вместо модульной конструкции вблизи остановки стоят блоки.
Мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, что некоторые укрытия «мигрируют» — им найдут другие места для размещения. Например, одну из них, вероятно, установят на бульваре Юности, 45, где сейчас размещены обычные блоки.
«В соответствии с поручением губернатора в настоящее время прорабатываются предложения по оптимизации размещения модульных защитных сооружений на территории Белгорода. Указанная Вами остановка в список потребностей внесена и будет обязательно учтена в работе», — ответил жительнице Демидов.
Напомним, что в Белгородской области проведут инвентаризацию убежищ и укрытий. Для этого в регионе создали специальную комиссию.