Раненный при атаке БПЛА ещё в середине ноября белгородец всё-таки обратился к медикам

Ещё один раненый — житель села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки БПЛА белгородец 2 декабря получил осколочное ранение лица. Он самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь, а затем отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения получил один автомобиль.