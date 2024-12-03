Раненный при атаке БПЛА ещё в середине ноября белгородец всё-таки обратился к медикам

Posted 3 декабря, 06:40
Published 3 декабря, 06:40
Modified 3 декабря, 06:42
Updated 3 декабря, 06:42
Первым пострадавшим от атак ВСУ оказался житель села Никольское Белгородского района. Он самостоятельно обратился в горбольницу № 2 Белгорода спустя почти месяц после происшествия: атака дрона случилась 14 ноября. Тогда мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. От госпитализации он отказался.
За сутки же в муниципалитете повреждения выявили в двух частных домах, трёх авто и микроавтобусе.
Ещё один раненый — житель села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки БПЛА белгородец 2 декабря получил осколочное ранение лица. Он самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь, а затем отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения получил один автомобиль.
После атаки на Шебекинский округ повреждения зафиксировали в двух МКД, двух авто и одном автобусе.
Также под огнём оказались Волоконовский район и Грайворонский округ — в этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.