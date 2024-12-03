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Posted 3 декабря, 06:40

Published 3 декабря, 06:40

Modified 3 декабря, 06:42

Updated 3 декабря, 06:42

Ещё двое мирных жителей в Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Раненный при атаке БПЛА ещё в середине ноября белгородец всё-таки обратился к медикам

3 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI. Ещё двое мирных жителей в Белгородской области пострадали от атак ВСУ

За день по белгородскому приграничью ВСУ выпустили 71 боеприпас и 18 БПЛА

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Обстрел
За минувшие сутки под ударом ВСУ оказались пять районов Белгородской области. Двое мирных жителей получили травмы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Первым пострадавшим от атак ВСУ оказался житель села Никольское Белгородского района. Он самостоятельно обратился в горбольницу № 2 Белгорода спустя почти месяц после происшествия: атака дрона случилась 14 ноября. Тогда мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. От госпитализации он отказался.

За сутки же в муниципалитете повреждения выявили в двух частных домах, трёх авто и микроавтобусе.

Ещё один раненый — житель села Колотиловка Краснояружского района. В результате атаки БПЛА белгородец 2 декабря получил осколочное ранение лица. Он самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь, а затем отпустили на амбулаторное лечение. Повреждения получил один автомобиль.

После атаки на Шебекинский округ повреждения зафиксировали в двух МКД, двух авто и одном автобусе.

Также под огнём оказались Волоконовский район и Грайворонский округ — в этих муниципалитетах обошлось без последствий на земле.

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