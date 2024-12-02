Очередная атака дронов: в Белгородской области ранен мужчина

В селе Колотиловка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу с осколочным ранением лица. После оказания медицинской помощи он был выписан. Дальше он будет получать амбулаторное лечение.