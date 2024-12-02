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Posted 2 декабря, 15:14

Published 2 декабря, 15:14

Modified 2 декабря, 15:16

Updated 2 декабря, 15:16

Очередная атака дронов: в Белгородской области ранен мужчина

Очередная атака дронов: в Белгородской области ранен мужчина

2 декабря 2024, 15:14
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Вечером 2 декабря Белгородскую область вновь атаковали с помощью беспилотников. Из-за этого в Краснояружском районе пострадал мужчина, у него осколочные ранения лица. Кроме того, под обстрел попали Шебекино и Белгородский район.

Из-за атаки ВСУ сразу по трём населённым пунктам Белгородской области пострадал один мужчина.

В селе Колотиловка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу с осколочным ранением лица. После оказания медицинской помощи он был выписан. Дальше он будет получать амбулаторное лечение.

В Шебекино в результате обстрела были повреждены окна в двух многоквартирных домах, а также два легковых автомобиля.

В селе Красная Нива Белгородского района в результате атаки FPV-дрона была пробита кровля жилого дома, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, ранее стало известно, что из-за обстрелов приграничных муниципалитетов упал пассажиропоток на пригородных поездах.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Пострадавший#Приграничье#Атака
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