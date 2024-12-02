Очередная атака дронов: в Белгородской области ранен мужчина

Posted 2 декабря, 15:14
Published 2 декабря, 15:14
Modified 2 декабря, 15:16
Updated 2 декабря, 15:16
Из-за атаки ВСУ сразу по трём населённым пунктам Белгородской области пострадал один мужчина.
В селе Колотиловка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу с осколочным ранением лица. После оказания медицинской помощи он был выписан. Дальше он будет получать амбулаторное лечение.
В Шебекино в результате обстрела были повреждены окна в двух многоквартирных домах, а также два легковых автомобиля.
В селе Красная Нива Белгородского района в результате атаки FPV-дрона была пробита кровля жилого дома, написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Напомним, ранее стало известно, что из-за обстрелов приграничных муниципалитетов упал пассажиропоток на пригородных поездах.