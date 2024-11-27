Белгородцы стали меньше ездить на пригородных поездах из-за обстрелов ВСУ

Posted 27 ноября, 11:50
Published 27 ноября, 11:50
Modified 27 ноября, 11:50
Updated 27 ноября, 11:50
В Белгородской области уменьшился пассажиропоток пригородных поездов. За 10 месяцев текущего года общее количество пассажиров составило 558 006, что на 52 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В региональном минтрансе объяснили, что такое уменьшение пассажиропотока связано с отменой рейсов по ряду направлений из-за неспокойной оперативной обстановки.
Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, власти уже в этом году начали увеличивать периодичность востребованных населением межрегиональных пригородных поездов. Речь идёт о маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж.