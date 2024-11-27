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Posted 27 ноября, 11:50

Published 27 ноября, 11:50

Modified 27 ноября, 11:50

Updated 27 ноября, 11:50

Пригородные поезда за год перевезли меньше пассажиров

Белгородцы стали меньше ездить на пригородных поездах из-за обстрелов ВСУ

27 ноября 2024, 11:50
Фото: 1MI. Пригородные поезда за год перевезли меньше пассажиров
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Новости Белгорода
Пассажиропоток за год уменьшился на 52 тысячи. С чем это связано, рассказали в пресс-службе регионального минтранса.

В Белгородской области уменьшился пассажиропоток пригородных поездов. За 10 месяцев текущего года общее количество пассажиров составило 558 006, что на 52 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В региональном минтрансе объяснили, что такое уменьшение пассажиропотока связано с отменой рейсов по ряду направлений из-за неспокойной оперативной обстановки.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, власти уже в этом году начали увеличивать периодичность востребованных населением межрегиональных пригородных поездов. Речь идёт о маршруте Белгород — Старый Оскол — Воронеж.

Как изменился пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Поезд#Новости Белгорода#Пригородный поезд#Пассажиропоток#Белгород
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