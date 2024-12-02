Posted 2 декабря, 07:05
Published 2 декабря, 07:05
Modified 2 декабря, 07:05
Updated 2 декабря, 07:05
По словам военного, ВСУ обстреливают жилые дома в Шебекино сразу с двух направлений крупными калибрами, однако артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского успешно подавляют огонь.
«Больше по мирному населению бьют. <…> То, что мы слышим здесь, тут часто бывает — прямо рано утром начинают, и всякие калибры, я не знаю, 155 миллиметров или 152 миллиметра, но побольше нашего, и очень много „кассет“. Прямо слышно, как разрываются в разных местах, по двум направлениям. Я, кстати, в первый раз увидел, когда работают по одной цели с двух сторон. С разных сторон, разница, наверное, в 45 градусов. То есть один прилёт и сразу за ним — воздушный. То есть это либо „кассеты“, либо взрыватели воздушные», — объяснил военный.
При этом ВС РФ ведут контрбатарейную работу для защиты мирного населения: для этого военные оперативно вычисляют цели и начинают бить по ним в ответ.