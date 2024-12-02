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Posted 2 декабря, 07:05

Published 2 декабря, 07:05

Modified 2 декабря, 07:05

Updated 2 декабря, 07:05

При обстрелах в Белгородской области часто страдает жильё

ВСУ обстреливают белгородское приграничье крупными калибрами сразу с двух сторон

2 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI. При обстрелах в Белгородской области часто страдает жильё
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Обстрел
По домам в Шебекино ВСУ бьют крупными калибрами с двух сторон, сообщил РИА «Новости» командир орудия Д-30 с позывным «Григорьевич». При этом ВС РФ удаётся отразить поступающие атаки.

По словам военного, ВСУ обстреливают жилые дома в Шебекино сразу с двух направлений крупными калибрами, однако артиллеристы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого князя Александра Невского успешно подавляют огонь.

«Больше по мирному населению бьют. <…> То, что мы слышим здесь, тут часто бывает — прямо рано утром начинают, и всякие калибры, я не знаю, 155 миллиметров или 152 миллиметра, но побольше нашего, и очень много „кассет“. Прямо слышно, как разрываются в разных местах, по двум направлениям. Я, кстати, в первый раз увидел, когда работают по одной цели с двух сторон. С разных сторон, разница, наверное, в 45 градусов. То есть один прилёт и сразу за ним — воздушный. То есть это либо „кассеты“, либо взрыватели воздушные», — объяснил военный.

При этом ВС РФ ведут контрбатарейную работу для защиты мирного населения: для этого военные оперативно вычисляют цели и начинают бить по ним в ответ.

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