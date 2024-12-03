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Posted 3 декабря, 09:47

Published 3 декабря, 09:47

Modified 3 декабря, 09:52

Updated 3 декабря, 09:52

Андрей Гоц с коллегами

Записавшегося в «Барс-Белгород» чиновника заметили пьяным за рулём?

3 декабря 2024, 09:47
Фото: страница Андрея Гоца. Андрей Гоц с коллегами

«Фонарь»: остановленный ДПС чиновник из отряда «Барс-Белгород» был трезв

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Новости Белгорода
В Сети появилась информация, что записавшегося в «Барс» начальника Экоохотнадзора якобы остановили за пьяное вождение и что тот отказался от прохождения медосвидетельствования. Однако всё оказалось запутаннее.

Руководителя управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца, якобы управлявшего авто в нетрезвом виде, остановили сотрудники ДПС. Предприниматель Андрей Маликов в своём Telegram-канале сообщил, что от медосвидетельствования Гоц отказался.

«Фонарь» выяснил, что медосвидетельствование всё-таки было — его сделали 3 декабря в 09:54 в районной больнице. Как сообщили журналисты, результаты показали, что Гоц находился за рулём в трезвом состоянии, что подтвердили анализы.

В то же время сам Гоц признался, что вечером 2 декабря действительно пил пиво и принимал лекарства, добавляет источник. Как чиновник мог пить, будучи в отряде, не уточняется.

Андрей Гоц в ноябре записался на службу в «Барс-Белгород». Его пост в Экоохотнадзоре временно занял первый заместитель Алексей Масяев.

Уход чиновников в «Барс-Белгород» продолжается: кто ещё вступил в отряд?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#ДПС#Новости Белгорода#Пьяное вождение#Белгород#Барс#Андрей Гоц#Барс-Белгород
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