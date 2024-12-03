Записавшегося в «Барс-Белгород» чиновника заметили пьяным за рулём?

Posted 3 декабря, 09:47
Published 3 декабря, 09:47
Modified 3 декабря, 09:52
Updated 3 декабря, 09:52
Руководителя управления Экоохотнадзора региона Андрея Гоца, якобы управлявшего авто в нетрезвом виде, остановили сотрудники ДПС. Предприниматель Андрей Маликов в своём Telegram-канале сообщил, что от медосвидетельствования Гоц отказался.
«Фонарь» выяснил, что медосвидетельствование всё-таки было — его сделали 3 декабря в 09:54 в районной больнице. Как сообщили журналисты, результаты показали, что Гоц находился за рулём в трезвом состоянии, что подтвердили анализы.
В то же время сам Гоц признался, что вечером 2 декабря действительно пил пиво и принимал лекарства, добавляет источник. Как чиновник мог пить, будучи в отряде, не уточняется.
Андрей Гоц в ноябре записался на службу в «Барс-Белгород». Его пост в Экоохотнадзоре временно занял первый заместитель Алексей Масяев.