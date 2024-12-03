С начала СВО на дискредитации российской армии поймали 29 белгородцев

Posted 3 декабря, 07:22
Published 3 декабря, 07:22
Modified 3 декабря, 07:22
Updated 3 декабря, 07:22
С начала 2024 года к ответственности за дискредитацию ВС РФ привлекли 10 жителей Белгородской области. Всем им назначили административные штрафы на общую сумму в 395 тысяч рублей.
Всего за время специальной военной операции протоколы за дискредитацию ВС РФ составили на 29 белгородцев, которые в общей сумме должны заплатить 1,4 миллиона рублей. При этом на сегодняшний день закрыли штрафы только 24 человека.
Добавим, что в конце ноября за дискредитацию российской армии оштрафовали жительницу Белгорода. Это произошло после того, как она в Губкинском горокруге сорвала баннер с призывом идти служить по контракту в ВС РФ. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.