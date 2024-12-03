С начала СВО на дискредитации российской армии поймали 29 белгородцев

Добавим, что в конце ноября за дискредитацию российской армии оштрафовали жительницу Белгорода. Это произошло после того, как она в Губкинском горокруге сорвала баннер с призывом идти служить по контракту в ВС РФ. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.