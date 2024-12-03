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Posted 3 декабря, 07:22

Published 3 декабря, 07:22

Modified 3 декабря, 07:22

Updated 3 декабря, 07:22

Белгородцев привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ

С начала СВО на дискредитации российской армии поймали 29 белгородцев

3 декабря 2024, 07:22
Фото: 1MI. Белгородцев привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ
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Новости Белгорода
Всего им назначили штрафы на сумму 1,4 миллиона рублей. В этом году протоколы по такому же нарушению составили на 10 жителей региона, узнали журналисты «Открытого Белгорода».

С начала 2024 года к ответственности за дискредитацию ВС РФ привлекли 10 жителей Белгородской области. Всем им назначили административные штрафы на общую сумму в 395 тысяч рублей.

Всего за время специальной военной операции протоколы за дискредитацию ВС РФ составили на 29 белгородцев, которые в общей сумме должны заплатить 1,4 миллиона рублей. При этом на сегодняшний день закрыли штрафы только 24 человека.

Добавим, что в конце ноября за дискредитацию российской армии оштрафовали жительницу Белгорода. Это произошло после того, как она в Губкинском горокруге сорвала баннер с призывом идти служить по контракту в ВС РФ. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Дискредитация ВС РФ
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