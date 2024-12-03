У белгородцев изымут участки и гаражи в центре города, но об этом предупредят

Posted 3 декабря, 13:44
Published 3 декабря, 13:44
Modified 3 декабря, 13:44
Updated 3 декабря, 13:44
На сегодняшний день властям удалось изъять у собственников почти половину гаражных строений из перечня. Взамен, согласно Земельному кодексу, им предлагают возместить изымаемое имущество. Рыночную стоимость объектов и размер убытков подсчитает независимый оценщик.
Изымают гаражи для обустройства ливневой канализации. На их месте построят локальные очистные сооружения и проведут магистральные сети. Таким образом, объяснили в администрации, решится проблема с подтоплением частного сектора и многоэтажки по улице Победы.
Когда новость только появилась — а это было в 20-х числах июня — она очень взбудоражила белгородцев. По этому поводу высказалась в своём Telegram-канале адвокат и бывший депутат горсовета Екатерина Клоповская, предположив, что ливнёвка в этом месте поможет только двум домам, а на самом деле территорию могут расчищать для коммерческой застройки.