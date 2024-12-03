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Posted 3 декабря, 13:44

Published 3 декабря, 13:44

Modified 3 декабря, 13:44

Updated 3 декабря, 13:44

Снос гаражей в центре Белгорода для строительства ливнёвки

У белгородцев изымут участки и гаражи в центре города, но об этом предупредят

3 декабря 2024, 13:44
Фото: администрация Белгорода. Снос гаражей в центре Белгорода для строительства ливнёвки

На улице Пугачёва в Белгороде изымут участки для строительства ливнёвки

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Новости Белгорода
Летом власти Белгорода сообщили, что для муниципальных нужд им придётся изъять 337 объектов недвижимости. Это земельные участки и гаражные строения на улице Пугачёва. Причина изъятия — строительство ливнёвки. Вот только не все уверены, что эта причина первостепенная.

На сегодняшний день властям удалось изъять у собственников почти половину гаражных строений из перечня. Взамен, согласно Земельному кодексу, им предлагают возместить изымаемое имущество. Рыночную стоимость объектов и размер убытков подсчитает независимый оценщик.

Изымают гаражи для обустройства ливневой канализации. На их месте построят локальные очистные сооружения и проведут магистральные сети. Таким образом, объяснили в администрации, решится проблема с подтоплением частного сектора и многоэтажки по улице Победы.

Когда новость только появилась — а это было в 20-х числах июня — она очень взбудоражила белгородцев. По этому поводу высказалась в своём Telegram-канале адвокат и бывший депутат горсовета Екатерина Клоповская, предположив, что ливнёвка в этом месте поможет только двум домам, а на самом деле территорию могут расчищать для коммерческой застройки.

В Белгороде хотят сносить гаражи ради строительства ливнёвки для двух домов
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#Валерия Колесникова#Город#Гаражи#Новости Белгорода#Снос#Белгород#Пугачёва#Ливнёвая канализация
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