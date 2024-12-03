У белгородцев изымут участки и гаражи в центре города, но об этом предупредят

Когда новость только появилась — а это было в 20-х числах июня — она очень взбудоражила белгородцев. По этому поводу высказалась в своём Telegram-канале адвокат и бывший депутат горсовета Екатерина Клоповская, предположив, что ливнёвка в этом месте поможет только двум домам, а на самом деле территорию могут расчищать для коммерческой застройки.