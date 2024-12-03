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Posted 3 декабря, 06:56

Published 3 декабря, 06:56

Modified 3 декабря, 06:58

Updated 3 декабря, 06:58

В Белгороде подрались два начальника кафедр юридического института?

В Белгороде подрались два начальника кафедр юридического института?

3 декабря 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Драка
В конце ноября в отдел полиции по Белгороду пришло сообщение из больницы о том, что к ним обратился начальник кафедры в БелЮИ с травмами из-за драки. По данным, которыми с Бел.Ру поделился читатель, второй участник конфликта — тоже начальник кафедры в юридическом институте. Что известно?

2 декабря 2024 года в редакцию Бел.Ру обратился читатель, который рассказал о конфликте двух сотрудников БелЮИ. По его словам, около 19:00 29 ноября на улице Костюкова в Белгороде произошла драка. Да не просто драка, а между начальниками кафедр института.

Спустя почти 10 часов после потасовки в УМВД поступило сообщение о том, что один из участников обратился в больницу, где ему поставили «ушиб мягких тканей головы, ссадину под левым глазом». В больницу пострадавший обратился в час ночи.

Как рассказал участник драки, повреждения он получил из-за конфликта с товарищем. Что именно случилось — неизвестно.

Редакция Бел.Ру связалась с пресс-службой УМВД по Белгородской области, чтобы получить комментарий по поводу инцидента, но там не смогли назвать подробности, а про обращение в полицию ничего не знают. Кроме того, в ведомстве посоветовали связаться с самим юридическим институтом. Это мы тоже сделали, но там комментировать ситуацию отказались из-за отсутствия таких полномочий, но пообещали передать номер телефона компетентным людям. На момент публикации ответный звонок не поступал.

Полиция прокомментировала историю с дракой иностранцев на Садовой в Белгороде
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#Алёна Мальцева#Драка#Полиция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород
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