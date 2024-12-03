В Белгороде подрались два начальника кафедр юридического института?

Редакция Бел.Ру связалась с пресс-службой УМВД по Белгородской области, чтобы получить комментарий по поводу инцидента, но там не смогли назвать подробности, а про обращение в полицию ничего не знают. Кроме того, в ведомстве посоветовали связаться с самим юридическим институтом. Это мы тоже сделали, но там комментировать ситуацию отказались из-за отсутствия таких полномочий, но пообещали передать номер телефона компетентным людям. На момент публикации ответный звонок не поступал.