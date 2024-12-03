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Posted 3 декабря, 11:12

Published 3 декабря, 11:12

Modified 3 декабря, 11:12

Updated 3 декабря, 11:12

План размещения арт-объекта на входе в Сосновку

Цель для БПЛА? Зачем в Сосновке в Белгороде решили установить 6-метровые буквы

3 декабря 2024, 11:12
Фото: bel.ru. План размещения арт-объекта на входе в Сосновку

В белгородской Сосновке пообещали не вырубать деревья ради арт-объекта

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Новости Белгорода
Ранее жителям не понравился арт-объект, который решили установить на входе в парк Сосновка, однако его монтаж всё равно начался. Теперь жители интересуются, не будут ли буквы целью для БПЛА и не потребуется ли для их установки вырубать сосновый лес. На вопросы ответил мэр.

В августе белгородцам сообщили, что в Сосновке установят 6-метровые буквы, которые сформируют название парка. На эти нужды планировалось потратить 18 миллионов рублей.

Однако такая идея у многих горожан вызвала негодование. Задумка не понравилась 58% читателей Бел.Ру, только 16% посчитали, что дизайн неплохой. Но монтаж букв всё равно начался.

Теперь белгородцы интересуются, действительно ли есть необходимость установки этих букв в такое неспокойное время.

«Хотелось бы узнать, так ли сейчас нужны эти буквы, из-за которых придётся вырубить часть соснового леса? Они, особенно сейчас, будут как прямая цель и бельмо на глазу для БПЛА и не только. Неужели нет ничего лучше, чем ненужные и огромные буквы в лесу, который резко превратился в парк?» — задала вопрос в Сети местная жительница.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заверил, что срубать деревья для установки букв не будут — это при монтаже не требуется.

«Мы активно развиваем эту территорию. Новый арт-объект является частью общей концепции развития одной из самых масштабных рекреационных зон Белгорода», — объяснил градоначальник.

Добавим, что в настоящее время власти обсуждают идею размещения в Сосновке открытого 50-метрового бассейна.

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#Александра Склярова#Город#Парк#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород#Валентин Демидов#Парк Сосновка
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