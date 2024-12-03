Цель для БПЛА? Зачем в Сосновке в Белгороде решили установить 6-метровые буквы

В белгородской Сосновке пообещали не вырубать деревья ради арт-объекта

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Ранее жителям не понравился арт-объект, который решили установить на входе в парк Сосновка, однако его монтаж всё равно начался. Теперь жители интересуются, не будут ли буквы целью для БПЛА и не потребуется ли для их установки вырубать сосновый лес. На вопросы ответил мэр.