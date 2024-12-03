Цель для БПЛА? Зачем в Сосновке в Белгороде решили установить 6-метровые буквы

Posted 3 декабря, 11:12
Published 3 декабря, 11:12
Modified 3 декабря, 11:12
Updated 3 декабря, 11:12
В августе белгородцам сообщили, что в Сосновке установят 6-метровые буквы, которые сформируют название парка. На эти нужды планировалось потратить 18 миллионов рублей.
Однако такая идея у многих горожан вызвала негодование. Задумка не понравилась 58% читателей Бел.Ру, только 16% посчитали, что дизайн неплохой. Но монтаж букв всё равно начался.
Теперь белгородцы интересуются, действительно ли есть необходимость установки этих букв в такое неспокойное время.
«Хотелось бы узнать, так ли сейчас нужны эти буквы, из-за которых придётся вырубить часть соснового леса? Они, особенно сейчас, будут как прямая цель и бельмо на глазу для БПЛА и не только. Неужели нет ничего лучше, чем ненужные и огромные буквы в лесу, который резко превратился в парк?» — задала вопрос в Сети местная жительница.
Мэр Белгорода Валентин Демидов заверил, что срубать деревья для установки букв не будут — это при монтаже не требуется.
«Мы активно развиваем эту территорию. Новый арт-объект является частью общей концепции развития одной из самых масштабных рекреационных зон Белгорода», — объяснил градоначальник.
Добавим, что в настоящее время власти обсуждают идею размещения в Сосновке открытого 50-метрового бассейна.