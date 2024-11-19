Чиновники уходят не только в «Барс-Белгород», а в области волнуются о вирусе Коксаки?

На данный момент в регионе не фиксировали очагов заболевания. Но если вы или ваши близкие вдруг обнаружили у себя температуру, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головную боль и диарею, то стоит насторожиться и обратиться к врачу. Особенно это относится к путешественникам, которые посещали другие страны.