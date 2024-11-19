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Posted 19 ноября, 15:30

Published 19 ноября, 15:30

Modified 19 ноября, 15:30

Updated 19 ноября, 15:30

Ещё двое белгородских чиновников решили стать бойцами

Чиновники уходят не только в «Барс-Белгород», а в области волнуются о вирусе Коксаки?

19 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Ещё двое белгородских чиновников решили стать бойцами
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Новости Белгорода
Несмотря на тревожные новости из-за рубежа, Белгородская область возвращается к более-менее мирной повестке. Однако чиновники продолжают уходить то в «Барс», то на спецоперацию. А в это время жители беспокоятся о том, добрался ли до региона вирус Коксаки.

«Барс» снова пополнился представителем власти

В добровольческое формирование решил вступить начальник регионального управления Экоохотнадзора Андрей Гоц. Временно на посту главы ведомства его сменит первый заместитель — Алексей Масяев.

Перед тем, как начать выполнять свои новые обязанности, Гоц пройдёт необходимую подготовку. Он заявил, что вслед за руководителем могут последовать и другие работники ведомства, но управление продолжит работу в штатном режиме.

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Чиновник ушёл, но не в «Барс»

Первый замглавы Шебекинского округа Андрей Ноздрачёв тоже пошёл служить, но не в «Барс-Белгород», как большинство других его коллег, а в зону СВО.

По этому случаю с ним встретился губернатор. Глава региона рассказал, что Ноздрачёв работает в шебекинской администрации с 2019 года. Всё это время он помогал не только жителям, но и военным, команде «будет его не хватать».

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Коксаки был в Белгородской области?

Недавно по стране прошла волна паники по поводу вируса Коксаки. Журналисты Бел.Ру поинтересовались, стоит ли начинать беспокоиться белгородцам, но в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что нет.

На данный момент в регионе не фиксировали очагов заболевания. Но если вы или ваши близкие вдруг обнаружили у себя температуру, кашель, насморк, боль в горле, сыпь, головную боль и диарею, то стоит насторожиться и обратиться к врачу. Особенно это относится к путешественникам, которые посещали другие страны.

Передаётся болезнь от человека к человеку. Есть три основных пути: водный, контактно-бытовой и реже — воздушно-капельный. Чтобы защитить себя, надо регулярно и тщательно мыть руки, пить бутилированную или кипячённую воду, мыть ею овощи и фрукты, а также избегать общения с заболевшими.

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