Добрался ли Коксаки до Белгородской области? Отвечает Роспотребнадзор

Кроме того, житель Старого Оскола заявил о том, что его семья переболела Коксаки ещё в 2022 году. Редакции Бел.Ру мужчина рассказал, как в их случае протекала болезнь. При этом в медицинских органах Старого Оскола эту информацию не подтвердили и не опровергли, но поставили этот случай под сомнение.