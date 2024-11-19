Добрался ли Коксаки до Белгородской области? Отвечает Роспотребнадзор

Posted 19 ноября, 10:51
Published 19 ноября, 10:51
Modified 19 ноября, 10:56
Updated 19 ноября, 10:56
В управлении РПН по Белгородской области журналистам Бел.Ру ответили, что Коксаки, как и другие энтеровирусные инфекции, передаётся от человека к человеку в основном тремя путями: водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным. Таким образом получается, что заразиться можно через воду, овощи, игрушки, объекты внешней среды и т. д. Немытые руки — туда же.
Поэтому и одна из важных мер профилактики — не забывать тщательно мыть руки. После посещения общественных мест и туалета, а также перед едой. В качестве питьевой воды специалисты рекомендуют использовать бутилированную или кипячёную. Такую же лучше использовать и для того, чтобы помыть фрукты и овощи. Ещё одно базовое правило — «избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций».
Что делать, если обнаружились симптомы болезни? В срочном порядке обратиться к специалистам за медицинской помощью. Среди симптомов — температура, кашель, насморк, боли в горле, сыпь, головная боль, диарея. Особенно, предупреждает управление белгородцев, если это произошло после возвращения из зарубежных стран.
«На текущий момент в Белгородской области активных действующих очагов вируса Коксаки, тем более, массовых очагов, в том числе завезённых из Турции, не выявлено. На телефон „горячей линии“ 8-800-222-04-31 также не поступало обращений от жителей. Дополнительная информация по профилактике инфекции, вызванной вирусом Коксаки, размещена в открытом доступе на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — отвечает Роспотребнадзор на запрос редакции Бел.Ру.
Кроме того, с журналистами Бел.Ру поделились, что вирус Коксаки получил своё название от места его первого обнаружения — маленького города Коксаки, который находится в штате Нью-Йорк в США.
Ранее по поводу появления заболевших Коксаки специалисты дали комментарий, обозначив, что одними из причин возникновения подобных случаев стала тёплая осень и снижение иммунитета после «омикрона».
Кроме того, житель Старого Оскола заявил о том, что его семья переболела Коксаки ещё в 2022 году. Редакции Бел.Ру мужчина рассказал, как в их случае протекала болезнь. При этом в медицинских органах Старого Оскола эту информацию не подтвердили и не опровергли, но поставили этот случай под сомнение.