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Posted 19 ноября, 10:51

Published 19 ноября, 10:51

Modified 19 ноября, 10:56

Updated 19 ноября, 10:56

Приём у педиатра

Добрался ли Коксаки до Белгородской области? Отвечает Роспотребнадзор

19 ноября 2024, 10:51
Фото: Kandinsky. Приём у педиатра

В Роспотребнадзоре ответили, были ли случаи заболевания Коксаки у белгородцев

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Медицина
Для профилактики заболеваемости вирусом Коксаки РПН рекомендует соблюдать гигиенические меры, пить чистую воду и следить за состоянием здоровья, сразу обращаясь за медицинской помощью при появлении симптомов. Также управлении заявили, что волноваться о вспышке заболеваемости Коксаки не стоит.

В управлении РПН по Белгородской области журналистам Бел.Ру ответили, что Коксаки, как и другие энтеровирусные инфекции, передаётся от человека к человеку в основном тремя путями: водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным. Таким образом получается, что заразиться можно через воду, овощи, игрушки, объекты внешней среды и т. д. Немытые руки — туда же.

Поэтому и одна из важных мер профилактики — не забывать тщательно мыть руки. После посещения общественных мест и туалета, а также перед едой. В качестве питьевой воды специалисты рекомендуют использовать бутилированную или кипячёную. Такую же лучше использовать и для того, чтобы помыть фрукты и овощи. Ещё одно базовое правило — «избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций».

Что делать, если обнаружились симптомы болезни? В срочном порядке обратиться к специалистам за медицинской помощью. Среди симптомов — температура, кашель, насморк, боли в горле, сыпь, головная боль, диарея. Особенно, предупреждает управление белгородцев, если это произошло после возвращения из зарубежных стран.

«На текущий момент в Белгородской области активных действующих очагов вируса Коксаки, тем более, массовых очагов, в том числе завезённых из Турции, не выявлено. На телефон „горячей линии“ 8-800-222-04-31 также не поступало обращений от жителей. Дополнительная информация по профилактике инфекции, вызванной вирусом Коксаки, размещена в открытом доступе на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — отвечает Роспотребнадзор на запрос редакции Бел.Ру.

Кроме того, с журналистами Бел.Ру поделились, что вирус Коксаки получил своё название от места его первого обнаружения — маленького города Коксаки, который находится в штате Нью-Йорк в США.

Ранее по поводу появления заболевших Коксаки специалисты дали комментарий, обозначив, что одними из причин возникновения подобных случаев стала тёплая осень и снижение иммунитета после «омикрона».

Кроме того, житель Старого Оскола заявил о том, что его семья переболела Коксаки ещё в 2022 году. Редакции Бел.Ру мужчина рассказал, как в их случае протекала болезнь. При этом в медицинских органах Старого Оскола эту информацию не подтвердили и не опровергли, но поставили этот случай под сомнение.

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